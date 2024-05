A- A+

MADONNA NO BRASIL Web resgata foto de Ayrton Senna ouvindo Madonna: 'Coisa mais linda' O álbum em questão é "I'm breathless", lançado pela cantora em 1990

Leia também

• Quando é o show da Madonna no Rio? Veja data, horário e como assistir ao vivo

• Madonna trouxe o próprio chef e montou cozinha no Copacabana Palace

• Madonna no Rio de Janeiro: um a um, os 14 álbuns comentados da Rainha do Pop

Madonna está no Brasil e, nesta quarta-feira (1/5) se completam 30 anos da morte de Ayrton Senna. Natural que, web afora, os nomes da cantora e do piloto estejam em alta. Diante do frisson, surgiu nas redes sociais uma foto inusitada, na qual Ayrton Senna aparece ouvindo um CD da Madonna.

O álbum em questão é "I'm breathless", lançado pela cantora em 1990. Senna parece estar na poltrona de um avião ou helicóptero, com fones de ouvido e com o CD aberto em mãos.



Veja também

MADONNA NO BRASIL Confundida com Madonna, Monique Alfradique já se fantasiou como a cantora em quadro de Luciano Huck