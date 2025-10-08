A- A+

VALE TUDO Web reúne 'pistas' da morte de Odete Roitman: tiros na parede, arma sem silenciador e mais Mistério em torno do assassinato da vilã de 'Vale tudo' movimenta os últimos capítulos do folhetim

Uma pergunta move os últimos capítulos de “ Vale tudo”: quem matou Odete Roitman (Debora Bloch)?

A vilã foi assassinada com um tiro em cena que foi ao ar na última segunda-feira (6), mas a identidade do atirador permaneceu oculta.

Apesar disso, internautas atentos recolheram algumas “pistas” que o roteiro teria deixado naquele capítulo e que podem ser dicas preciosas para a resolução do suspense. Confira a seguir.

Tiros na parede seriam pistas sobre a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) — Foto: TV Globo/Reprodução

Tiros na parede

Na cena em que Odete aparece sendo assassinada, é possível ver marcas de tiro na parede. Teorias dão conta que outros personagens podem ter tentado matar a megera, mas sem sucesso. O assassino, portanto, seria o terceiro a tentar tal feito. Vale lembrar que, inicialmente, há cinco suspeitos: Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira).

Luis Lobianco como Freitas em "Vale tudo" — Foto: Manoella Mello/Globo

Diálogo com funcionários

Ao se despedir daquele que seria o seu último dia na sua empresa de aviação, TCA (ela iria viajar com César, seu marido), Odete faz um pedido para Consuelo (Belize Pombal) resolver algumas questões, sem deixá-las explícitas naquele momento. Com Freitas (Luis Lobianco), por sua vez, há um diálogo em que ele promete ajudá-la em qualquer situação caso necessário. A suspeita dos internautas é que ambos teriam ajudado a megera a forjar o próprio assassinato.

Teca Pereira em "Vale tudo" como Nise — Foto: TV Globo/Reprodução

Senhora no elevador

Olavo (Ricardo Theodoro), amigo de César, tinha a incumbência de matar Odete. O plano estava bem delimitado, não fosse ele ficar preso no elevador com uma senhora —ao menos foi isso o que disse para o colega ao explicar o porquê de não ter tido sucesso no assassinato. Telespectadores logo associaram a informação à Nise (Teca Pereira), já que existe a suspeita de ela não ter morrido como todos pensam.

Som do tiro seria pista sobre a morte de Odete Roitman (Debora Bloch) — Foto: TV Globo/Reprodução

Arma sem silenciador

Marco Aurélio e Leila (Carolina Dieckmmann) se hospedaram justamente no Copacabana Palace com a finalidade de o empresário pôr um fim na vida de sua maior inimiga. Ele levou para o hotel uma arma com um silenciador, disse à mulher. Mas na cena, o que o público viu e ouviu não corresponde ao plano do vilão. Ele, portanto, poderia ser descartado da lista de suspeitos.

Veja também