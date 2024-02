A- A+

CELEBRIDADES Web se impressiona com semelhança entre gata e Emma Stone, uma das favoritas ao Oscar Com rara condição genética que deixa seus olhos esbugalhados, a pet influencer Winky já foi comparada a outras celebridades como Rami Malek e Jeremy Allen White

Os adoráveis olhos esbugalhados da gatinha Winky já chamam a atenção da internet há algum tempo. Mas, agora, a pet influencer se tornou também famosa em Hollywood por sua semelhança com a personagem de Emma Stone no filme "Pobres criaturas".

Ao contrário da atriz americana, Winky não está concorrendo ao Oscar. Ainda assim, reúne nada menos do que 382 mil seguidores no seu perfil @winkythedwarfcat no Instagram e mais de 1 milhão de seguidores no TikTok.

A gatinha malhada tem o que se chama de "nanismo felino", um defeito genético raro que a levou a se desenvolver de forma desproporcional, especialmente na parte dos olhos.

A aparência peculiar faz parte do seu charme e os seguidores veem a comparação com Emma como algo positivo - tanto para a celebridade animal quanto para a celebridade humana!

Mas Emma Stone não é a única doppelgänger da gata. Winky também já foi comparada aos atores Steve Buscemi, Rami Malek e Bette Davis, e os comediantes Rodney Dangerfield e Marty Feldman. Até mesmo o galã Jeremy Allen White, de "The Bear", foi apontado como um possível sósia humano.





Winky vive feliz com Tim, seu tutor, um padeiro de Salt Lake City, em Utah (Estados Unidos). Quem acompanha seus perfis nas redes sociais sabe que nem tudo são flores em sua rotina. A condição de Winky já causou muitos problemas a sua saúde, como inflamações nos olhos. Tim frequentemente posta suas visitas ao veterinário, mostrando que ela recebe mesmo tratamento de estrela.

Curiosos, os fãs fazem perguntas sobre a sua condição, querendo saber se o seu miado é normal (sim) e se ela perdeu os dentes com a doença (não). Os tutores respondem com vídeos.

