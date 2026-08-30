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BASTIDORES DA MÚSICA

Websérie do Prêmio da Música Brasileira revela bastidores da carreira de 13 artistas brasileiros

"Incubadora Musical" acompanha processos de criação, planejamento e gestão de nomes como Sandra Sá, Agnes Nunes, Joyce Alane, Tássia Reis e Sued Nunes

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Sandra Sá é a protagonista do primeiro episódio da websérie "Incubadora Musical"Sandra Sá é a protagonista do primeiro episódio da websérie "Incubadora Musical" - Foto: Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira/Divulgação

Uma música pronta para chegar ao público costuma esconder uma longa sequência de escolhas. Há decisões sobre repertório, sonoridade, imagem, divulgação, orçamento e até questões jurídicas que raramente aparecem quando o trabalho finalmente chega aos palcos e às plataformas.

É esse percurso, anterior ao resultado que o público conhece, que a websérie “Incubadora Musical” coloca em evidência, com primeiro episódio lançado nesta última sexta-feira (28).

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Produzida a partir da experiência da Incubadora Musical, iniciativa realizada e financiada pela Pointer, realizadora do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, e pelo BTG Pactual, a série terá 13 episódios, cada um centrado em um dos artistas participantes do programa.

A proposta é acompanhar de perto o desenvolvimento de seus projetos e apresentar ao espectador parte das ferramentas que ajudam a transformar uma ideia artística em carreira.

O primeiro episódio é dedicado a Sandra Sá. Na sequência, a produção acompanha Agnes Nunes, Fitti, Joyce Alane, Zudizilla, KING Saints, Marissol Mwaba, Martins, Zé Ibarra, Núbia, Assucena, Tássia Reis e Sued Nunes.

Os capítulos chegam semanalmente ao canal do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira no YouTube, sempre às sextas-feiras, até novembro.

A formação oferecida pela Incubadora passa por diferentes dimensões do trabalho musical. Criação e produção artística convivem com temas como comunicação, administração da carreira, organização financeira e questões jurídicas.

Na série, esses assuntos aparecem relacionados às experiências concretas dos participantes, permitindo observar como diferentes artistas lidam com problemas semelhantes a partir de suas próprias trajetórias.

Para Zé Mauricio Machline, realizador do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira, a intenção é fazer com que o conhecimento produzido pelo programa ultrapasse o grupo selecionado.

“Quando criamos a Incubadora, queríamos que ela tivesse um impacto que não terminasse nos artistas selecionados. A websérie amplia essa ideia porque transforma cada trajetória em referência para muita gente que está começando, se reposicionando ou tentando entender melhor os caminhos possíveis dentro da música. O mais interessante é mostrar que uma carreira não se constrói de forma linear e que cada artista encontra respostas diferentes para desafios parecidos. Ao compartilhar esses processos, conseguimos fazer com que a experiência da Incubadora circule, inspire outros profissionais e, ao mesmo tempo, aproxime o público da dimensão humana e criativa de cada um desses artistas”, afirma.

Ao longo dos episódios, a diversidade dos participantes também funciona como um retrato possível da música brasileira contemporânea. São artistas de diferentes gerações, linguagens e percursos, reunidos em torno de uma experiência que privilegia não apenas aquilo que chega ao público, mas também as dúvidas, estratégias e decisões que antecedem esse momento.

A escolha de colocar o processo no centro da narrativa também desloca o foco habitual das produções sobre música. Em vez de acompanhar apenas shows, lançamentos ou resultados, a série se interessa pelo trabalho que existe entre uma ideia e sua realização – e pelas particularidades de cada artista na construção desse caminho.

Confira o calendário de episódios da websérie "Incubadora Musical"

28 de agosto - Sandra Sá
4 de setembro - Agnes Nunes
11 de setembro - Fitti
18 de setembro - Joyce Alane
25 de setembro - Zudizilla
2 de outubro - KING Saints
9 de outubro - Marissol Mwaba
16 de outubro - Martins
23 de outubro - Zé Ibarra
30 de outubro - Núbia
6 de novembro - Assucena
13 de novembro - Tássia Reis
20 de novembro - Sued Nunes

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