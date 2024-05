A- A+

Cultura Websérie Turismo e Cultura: #deumatch lança segunda temporada com cidades do Interior de Pernambuco Episódios foram gravados nas cidades de Goiana, Itamaracá, Bezerros e Serra Talhada

Propagar vozes de atores culturais e empreendedores sociais que trabalham pela preservação do patrimônio material e imaterial do Estado. Essa é a proposta da websérie Turismo e Cultura: #deumatch que está de volta, trazendo bate-papos leves e descontraídos a respeito do papel da cultura na construção de experiências numa visão de turismo não convencional. Para esta segunda temporada, foram gravados quatro episódios nas cidades de Goiana, Itamaracá, Bezerros e Serra Talhada, com durações que variam entre 12 e 20 minutos, todos ressaltando a diversidade de possibilidades para o desenvolvimento da nossa região. A iniciativa tem produção assinada pelo Bureau de Cultura, Lelê Colab e Ladjane Rameh Turismo e Produção Cultural.

Cada episódio será lançado, primeiramente, no município onde foi gravado. O primeiro acontecerá no próximo sábado (25), às 18h, na Colônia dos Pescadores Z11, na Ilha de Itamaracá. No dia 1 de junho, às 9h, será a vez de Bezerros, no Centro de Artesanato de Pernambuco, com apresentação do Grupo Folc Popular, que estará comemorando 23 anos de fundação. Depois, no dia 2 de junho, às 20h, os moradores de Serra Talhada, irão assistir ao episódio no Museu do Cangaço, que fica na Vila Ferroviária. O lançamento estará dentro da programação de inauguração da sala de cinema Cine Arte Lampião. No dia 15 de junho, a websérie será lançada em Goiana, às 20h, no Ateliê Valcira Santiago, onde também acontecerá o show musical do projeto Tertúlia. No Recife, todos os episódios serão exibidos no dia 4 de junho, às 19h, no auditório do Senac no Porto Digital.

Após os respectivos lançamentos, todos os episódios ficarão disponíveis gratuitamente no canal do YouTube “Turismo e Cultura: #deumatch”. Os vídeos contam com tradução em Libras, audiodescrição e LSE. A primeira temporada, gravada no Recife em 2021, trouxe especialistas em turismo criativo e atores que já desenvolvem iniciativas na área para falar sobre conceitos, o papel da cultura nesta construção, sustentabilidade, tecnologia, relação entre poder público e os fazedores de cultura e vários outros temas surgidos nos bate-papos.

De acordo com a produtora cultural, Leilane Alcântara, que também é responsável pela direção, produção dos roteiros e apresentação das entrevistas, a ideia desta segunda edição foi garimpar ativos culturais pelo estado de Pernambuco, do litoral ao Sertão, a partir do reconhecimento das pessoas de cada localidade. "Desenvolvemos oficinas colaborativas com gestores públicos, produtores culturais, artistas, grupos artísticos e de cultura popular, empresas e profissionais do turismo e empreendedores sociais de cada cidade escolhida e a partir delas fizemos um levantamento de pessoas e iniciativas que representavam experiências autênticas, de vivência da cultura local, contribuindo para a valorização e preservação das referências culturais", diz.

Foi a partir desse garimpo que alguns dos ativos apontados foram selecionados e, assim como na primeira temporada, foram convidados a falar e mostrar um pouco das suas histórias e ofícios, transformando as conversas em viagens por um Pernambuco autêntico, da cultura popular ao rap, passando pela gastronomia, pesca, dança e natureza, além de vários outros assuntos surgidos durante os encontros. Nesta temporada, cada cidade contemplada mostrou a grande riqueza cultural de Pernambuco, reconhecida pelo seu próprio povo.

Em Goiana, a produção pôde conhecer um movimento rico em literatura e música, através das batalhas de rima; a artesã e agitadora cultural Valcira Santiago, que abre as portas do seu ateliê para várias linguagens da cidade; e o Caboclinhos Sete Flexas, tradicional agremiação de cultura popular.

Em Itamaracá, uma das visitas aconteceu na Colônia de Pescadores Z-11, lugar que preserva e defende o belo ofício da pesca artesanal. A equipe de produção dançou ciranda e foi apresentada à nova geração musical da ilha, onde descobriram que por lá também existem muitas mestras coquistas. "Fomos ainda apresentadas às pescadoras da Vila Velha, que fazem parte do projeto Casa Uaná e desenvolvem a Trilha do Guaxelo, uma experiência de pesca, preparo e degustação da sua gastronomia tradicional", aponta Leilane.

Em Bezerros, o guia de turismo, Irandir Laurentino, que é filho da terra, começou a conversa e apresentou a cidade. No episódio, há uma passagem pela Estação da Cultura, onde rolou um bate papo com Robeval Lima, que é artista plástico, brincante assíduo do carnaval bezerrense e dirige o Museu do Papangu. E, na terra das xilogravuras, a série fez um pit stop no ateliê dos artistas da nova geração Pablo Borges e Bacaro Borges, filhos de um dos artistas mais reconhecidos desta arte, o renomado Jota Borges. "Outro encanto que encontramos na terrinha dos papangus foi o trabalho de preservação, através da dança, desenvolvido pelo grupo Folc Popular, capitaneado pela professora Mileide Silva.

Na última parada, em Serra Talhada, o grupo ouviu muitos relatos caminhando pela serra - que dá nome à cidade - e pela maior feira de lá. A temporada se encerra com a fala da presidente, coreógrafa e produtora cultural da Fundação Cabras de Lampião, Cleonice Maria, que divagou sobre os tantos legados deixados pelo famoso cangaceiro Lampião e sobre o trabalho realizado pela entidade para a preservação e difusão dessa rica e importante história para a cultura do Sertão.

Esta segunda temporada do projeto Turismo e Cultura: #deumatch conta com o incentivo do Funcultura, do Governo do estado de Pernambuco e com o apoio do Orange Praia Hotel, Laurentur Receptivo e das prefeituras de Goiana, Itamaracá, Bezerros e Serra Talhada, através das Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Cultural da Prefeitura Municipal de Goiana, Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Bezerros, Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Serra Talhada.

SERVIÇO:

Lançamentos dos episódios da websérie Turismo e Cultura: #deumatch

26/05 - Itamaracá

Horário: 18h

Local: Colônia dos Pescadores Z11 (Rua José de Moraes, 83 - Pilar, Itamaracá)

01/06 - Bezerros - O lançamento contará com apresentação do Grupo Folc Popular, que estará comemorando 23 anos de fundação

Horário: 9h

Local: Centro de Artesanato de Pernambuco - Unidade Bezerros (Av. Maj. Aprígio da Fonseca, 1100 - São Sebastião, Bezerros)

02/06- Serra Talhada - O lançamento do episódio fará parte da programação de inauguração da sala de cinema Cine Arte Lampião

Horário: 20h

Local: Museu do Cangaço (Vila Ferroviaria, s/n, Antiga Estação Ferroviária, Serra Talhada)

04/06 - Recife;

Horário: 19h

Local: Auditório do Senac no Porto Digital (Rua do Apolo, 235, Recife Antigo, Recife)

15/06 - Goiana

Horário: 20h

Local: Ateliê Valcira Santiago (Rua da Conceição, 55, Goiana)

*Além da exibição do episódio, o lançamento contará com show musical do projeto Tertúlia

Confira os teasers dos episódios: Itamaracá | Bezerros | Serra Talhada | Goiana

Veja também

AGENDA CULTURAL Brega, forró e celebração ao reggae: agenda do 'findi' tem de tudo um tiquinho; confere aê