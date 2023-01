WeDo na Praia reuniu Henrique e Juliano, Xand Avião e Felipe Amorim em mais uma edição

A- A+

Marcando mais uma edição de WeDo Na Praia, o último sábado (14) foi de muita música e open bar em Maracaípe. Um time de peso foi escalado para comandar o palco do evento, que garantiu muita música do fim de tarde até a madrugada e superou a grande chuva que tomou conta do local.

Os trabalhos foram abertos por Matheus Moraes, o recifense aqueceu o público para o que estava por vir. Em seguida, a irreverência e carisma de Felipe Amorim, junto com Caio DJ e Kaleb Capitão dominaram o espaço, colocando todos para cantar e dançar ao som de hits como No Ouvidinho, Mó Viagem e Gostosinha É Ela.

Mas os mais esperados da noite eram mesmo os irmãos Henrique e Juliano, que possuem um vínculo antigo e muito especial com Pernambuco, tendo inclusive já gravado DVD na capital. Com muita sofrência e carisma, os dois não deixaram de fora músicas que marcaram a história de muitos, como Cuida Bem Dela e Recaídas, e novidades como Arranhão, A Maior Saudade e Até a Próxima Vida.



"É sempre especial voltar e reviver tantos momentos bons, Recife faz parte da nossa história e não uma escolha por acaso, a conexão com a galera daqui é sempre muito forte", disse Henrique e Juliano.



A dupla está ainda com um novo DVD que deve ser lançado em breve, reunindo muitos sucessos já gravados. O projeto foi dividido em duas partes e promete impactar os fãs dos artistas. "A nossa ideia de dividir em duas partes é justamente mostrar a importância do lado A e do Lado B da trajetória do Henrique & Juliano, e isso é basicamente uma divisão de músicas que tiverem grande destaque em rádio, TV, digital. E outras que não tiveram todo esse destaque, mas são mega importantes para nós, galera canta e sente falta delas", disse Henrique.

Henrique, da dupla Henrique e Juliano no WeDo na Praia | Foto: Divulgação

De acordo com Juliano, o projeto marca ainda os 10 anos do primeiro DVD gravado pela dupla. "São dez anos da gravação do nosso primeiro DVD, por isso escolhemos as nossas prediletas sem pular etapas da nossa carreira. A única coisa que podemos falar é que já vimos as imagens das duas partes da gravação e eu e o maninho estamos custando para acreditar que isso é real", afirmou.

Juliano, da dupla Henrique e Juliano no WeDo na Praia | Foto: Divulgação





Para fechar com chave de ouro, o comandante Xand Avião entregou muito forró! O artista não deixou ninguém ficar parado, misturou sucessos seus e de outros cantores e, ainda, levou Henrique e Juliano de volta para o palco, proporcionando momentos únicos e que, com certeza, vão ficar marcados na memória do público.

