Wehoo contará com área de entretenimento para o público com roda gigante e pista de skate

O festival Wehoo, que acontece no dia 16 de setembro, no Parque Memorial Arcoverde, promete uma experiência inovadora para o público. A festa contará com uma extensa programação, grandes nomes da música nacional e, agora, surpresas emocionantes.

Além dos shows de artistas como Baco Exu do Blues, Marina Sena, Djonga, Planet Hemp e Mc Cabelinho, o festival contará com atrações para o entretenimento do público, como uma emocionante roda gigante com mais de 20 metros de altura e vista privilegiada para o palco principal.

No evento também terá lounge de descanso com wi-fi, lojinha com brindes e uma pista de skate para aqueles que desejarem se aventurar no esporte. Todas as experiências são gratuitas, mediante apenas o cadastro prévio no site da F12.Bet.

Os ingressos custam a partir de R$ 185,00 (área única), à venda na plataforma Ingresse.com. Mais informações estão disponíveis no perfil @wehoofestival no Instagram ou no site www.wehoofestival.com.br.

Serviço

Wehoo Festival

Onde: Av. Olinda Dom Hélder Câmara, Salgadinho, Olinda - Memorial Arcoverde

Quando: 16 de setembro, às 16h.

Quanto: A partir de R$ 185 (https://www.ingresse.com/wehoo-festival)

