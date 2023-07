A- A+

Shows Wehoo Festival traz brasilidade para capital pernambucana com Pitty, Baco Exu do Blues, BaianaSystem O evento conta com diversidade musical, feira criativa e três palcos, no Memorial Arcoverde

A terceira edição física do Wehoo Festival já tem data para acontecer: 16 de setembro. Celebrando o poder transformador da arte, o evento vai reunir mais de 25 atrações, com sons plurais, divididos em três palcos. Pitty, Baco Exu do Blues, BaianaSystem, MC Cabelinho, Planet Hemp, Paralamas, Edson Gomes, Lagum, Bhaskar e Majur são alguns destaques desta edição, que começa a partir das 15h. Ainda há uma grande atração que será anunciada.

Também integram a programação Basha & Tracie, Àttooxxá, Charlie Brown Jr. 30 anos, Maz, Victor Lou, Martins, Borges, Joyce Alane, Afterclapp, Curol, DJ440, Sarah Stenzel, Swarup, Fmenezs e Alfaias da Praia, Luna, Kant-Maul-Tato, Patricktor4, Marley no Beat & Rayssa Dias e Luana Lima.

Além da programação diversificada e atrações de peso, o festival, que já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do Nordeste, terá uma mini-cidade com feira criativa, food park, roda gigante, área de descanso, espaço para tatuagem e outras ativações para proporcionar experiências únicas e momentos inesquecíveis, em um espaço de 35 mil m², que formam a Arena Wehoo, no Memorial Arcoverde.

Em 2022, o Wehoo preparou ações para incentivar um mundo mais sustentável e inclusivo, e que resultaram em mais de 2 mil quilos de descartáveis reciclados, com renda destinada para cooperativas locais; redução da emissão de carbono junto com 111 pessoas que pedalaram até o festival; e a entrada gratuita de 128 PCDs, além das 10 toneladas de alimentos que foram arrecadadas e doadas para famílias carentes. As ações continuam nesta edição e os alimentos arrecadados através do ingresso inteira social serão doados para o Instituto Vizinhos Solidários.

Com valores a partir de R$ 160 e área única, os ingressos já estão à venda na plataforma Ingresse.com. Mais informações estão disponíveis no perfil @wehoofestival ou no site www.wehoofestival.com.br.

Veja também

crime Entenda acusação de estupro que rendeu condenação a Felipe Prior; ex-BBB deve recorrer