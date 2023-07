A- A+

SHOW "Welcome to the Jungle": corujas resgatadas debaixo de palco de festival recebem nome de Axl e Slash Animais foram achados sob estruturas durante show do Guns N's Roses em Glastonbury e foram levados para centro de resgate

Dois filhotes de coruja foram resgatados debaixo de um palco do festival Glastonbury e receberam os nomes de integrantes da banda Guns N' Roses. De acordo com o site da revista New Musical Express, os animais foram encontrados em meio a escadas do lado esquerdo do Palco Pirâmide, enquanto a banda americana fazia a sua apresentação no evento, no sábado (24).

Uma das corujas foi nomeada de Axl, numa homenagem ao vocalista Axl Rose. A outra ave foi achada pouco depois de sua irmã e foi batizada de Slash, em referência ao apelido do guitarrista Saul Hudson. Os dois animais foram levados para a instituição de caridade Secret World Wildlife Rescue, em Somerset, cidade-sede do tradicional evento de música.

Slash compartilhou a novidade com os seguidores, em seu perfil do Instagram.

A equipe do centro de resgate afirmou ao "NME" que o caso foi "o mais incomum" deste ano. Ao jornal Independent, o gerente da instituição, David Plant, relatou que as aves devem ter ficado "apavoradas" ao permaneceram, durante dois dias, embaixo das estruturas do palco e sob elevado volume da música.

"Quando o Guns N’ Roses estava tocando ‘Welcome to the Jungle’ ("Bem-vindo à selva", em tradução livre), tenho certeza que eles não perceberam o quão perto eles realmente estavam da vida selvagem" destacou Plant. "Este é possivelmente o caso mais incomum que ouvimos este ano, mas apenas mostra a importância de verificar a vida selvagem ao seu redor antes de qualquer atividade."

De acordo com Plant, a estrutura do palco fica no mesmo local durante o ano. No entanto, a área do festival funciona como uma fazenda de gado leiteiro nas demais épocas do ano. O gerente afirma que os pais dos filhotes devem ter deixado o ninho em meio às preparações para o festival, por isso não é possível saber por quanto tempo os filhotes ficaram sozinhos.

"Claramente um par de corujinhas pensou que seria um ótimo lugar para fazer um ninho. Eles são uma espécie que nidifica em cavidades, preferindo buracos em árvores velhas, mas foram registrados ninhos em tocas de coelho e eles se adaptam bem a ninhos feitos pelo homem" explicou.

