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Lobisomem

"Werwulf", novo filme de Robert Eggers, ganha primeiro trailer oficial; assista

O thriller de terror traz uma abordagem sombria e violenta do clássico mito do lobisomem

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'Werwulf', thriller de lobisomem de Robert Eggers, ganha trailer'Werwulf', thriller de lobisomem de Robert Eggers, ganha trailer - Foto: Focus Features/Divulgação

O primeiro trailer oficial de "Werwulf", novo filme de Robert Eggers ("A Bruxa"), foi fivulgado nesta segunda-feira (29), pela Focus Features. O thriller traz uma abordagem sombria e violenta do clássico mito do lobisomem. 

Sobre o novo filme
O roteiro de "Werwulf", ainda repleto de mistério, vai contar a história mde um homem amaldiçoado em busca de redenção. Eggers revelou, em recente entrevista à revista Esquire, que Aaron Taylor-Johnson (Kraven, o Caçador) interpreta um fazendeiro que sofre com uma terrível maldição.

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"Ele é um homem que foi amaldiçoado. Essa é uma história sobre um homem que foi amaldiçoado e está procurando salvação através do amor. Ele é um personagem que está assombrado e em muita dor", explicou o diretor.

Além de Aaron Taylor-Johnson, que vive o protagonista,  Lily-Rose Depp (Nosferatu) participa do filme, que chega aos cinemas em dezembro de 2026 nos Estados Unidos. No Brasil, o lançamento está previsto para janeiro de 2027, ainda sem data definida.

Confira o trailer:

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