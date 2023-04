A- A+

Cinema Wes Anderson, Ken Loach e Wim Wenders disputarão a Palma de Ouro em Cannes Martin Scorsese também pode entrar na mostra oficial competitiva com "Killers of the Flower Moon"

Wes Anderson, Ken Loach e Wim Wenders são alguns dos diretores que disputarão a Palma de Ouro na 76ª edição do Festival de Cannes, anunciou nesta quinta-feira o diretor geral do evento, Thierry Frémaux.

O cineasta americano Martin Scorsese também pode entrar na mostra oficial competitiva com seu novo filme, "Killers of the Flower Moon", que já foi anunciado para o festival, acrescentou Frémaux em uma entrevista coletiva.

Fora da competição, o documentário "Retratos Fantasmas", do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho, fará sua estreia em sessão especial do Festival. Este é o quarto filme do realizador a ser exibido em Cannes, após “Vinil Verde”, “Aquarius” e “Bacurau” - os dois últimos, parte da competição em 2016 e 2019.

