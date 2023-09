A- A+

Wesley Safadão se afastará dos palcos por tempo indeterminado por motivos de saúde. O anúncio foi feito na manhã deste domingo (3), nas redes sociais do cantor de 34 anos.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”, diz o comunicado publicado no perfil do Instagram do artista cearense.

Segundo a assessoria de imprensa do músico, o afastamento é motivado pelas fortes crises de ansiedade enfrentadas por ele. "Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com o Wesley", completa a nota.



Na agenda do cearense para setembro, estava prevista a realização do show “TBT WS” no dia 16. No comunicado, a equipe do cantor informa que mais informações sobre os compromissos firmados por ele serão divulgadas em breve.

Durante uma apresentação em Natal, no Rio Grande do Norte, neste sábado (2), Safadão abriu o jogo sobre o seu estado de saúde. “Me deram um sossega-leão hoje, às 17h, 18h da tarde, eu dei um cochilo e consegui realizar esse show hoje”, afirmou, no palco. “Para quem não tá entendendo o que é que o Safadão tem, na verdade é cabeça, é mental”, revelou.

