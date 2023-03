A- A+

bbb 23 Wesley Safadão e João Gomes são atrações da próxima festa do BBB 23 Os artistas prometem agitar a casa com uma playlist repleta de sucessos

O piseiro e o forró darão o tom da noite na casa mais vigiada do Brasil. Wesley Safadão e João Gomes vão comandar a festa desta sexta-feira (24) no BBB 23. Os artistas prometem agitar a casa com uma playlist repleta de sucessos.

Vale lembrar que a festa promete, até porque será a primeira com os dois "novos participantes" da repescagem, que retornarão nesta quinta-feira (23) ao game após a Casa do Reencontro.

Depois dos shows, os participantes também poderão relembrar a infância de maneira especial: um set com fotos dos brothers e sisters quando bebês proporcionará uma verdadeira viagem no tempo. Para completar a diversão, a festa ainda terá uma banheira preenchida por bolinhas, bolas de sabão e espaços dedicados a vídeos com câmera de giro 180 graus e almofadas de massagem.

