Wesley Safadão volta aos palcos após pausa para tratar transtorno de ansiedade: "Felicidade"

O cantor Wesley Safadão anunciou, nesta quinta-feira (21), que retomará a agenda de shows a partir do dia 29 de setembro, após permanecer afastado dos palcos por duas semanas — período em que também suspendeu temporariamente suas apresentações — para tratar crises derivadas de um transtorno de ansiedade.

"Avisa aí que o Safadão tá voltando dia 29 de setembro. Vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade em publicar isso e poder gritar para o mundo que estou retornando os palcos e principalmente para todos vocês, que desde o primeiro dia me acolheram, me entenderam, oraram e torceram por mim! Obrigado Deus, minha família, fãs e amigos. Vamos juntos comemorar da melhor forma que a gente sabe fazer? Cantando, dançando, pulando, soltando a voz e é claro, gritando bem altooo: 'Vai, Safadão! Vai, Safadão!'. Gratidão por tudo, eu amo vocês!", escreveu o artista, por meio do Instagram.

O que houve com Wesley Safadão?

Depois de revelar que estava passando por "fortes crises de ansiedade", Wesley Safadão anunciou uma breve pausa na agenda de shows ao longo do mês de setembro. Em sua última apresentação — em Natal, no Rio Grande do Norte —, o cearense de 35 anos afirmou ao público que não estava se sentindo bem nos dias anteriores.

"Estou há três dias sem conseguir dormir. Para quem não está entendendo, o que o Safadão tem, na verdade, é cabeça, é mental. Me deram um sossega-leão antes desse show, consegui cochilar umas horinhas, e consegui fazer esse show. São dias delicados, eu não venho muito bem nos últimos dias", explicou ele, na ocasião.

