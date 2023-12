Whindersson defende criação de lei em nome de Jéssica Vitória: "Iniciar um movimento"

A- A+

O youtuber e comediante Whindersson Nunes publicou um vídeo, na noite do domingo (24), para falar sobre a morte de Jéssica Vitória Canedo. O piauiense defendeu, no comunicado, a criação de uma lei em nome da jovem para tentar impedir casos similares.

Uma fake news sobre um suposto relacionamento entre os dois, publicada em perfis de fofoca — replicada e engajada pela Choquei, página de grande repercussão na internet que tem mais de 30 milhões de seguidores — levou a jovem a tirar a própria vida. As conversas publicadas eram montagem, mas, apesar disso, Jéssica foi alvo de uma onda de ódio na internet.

“Iniciar um movimento mesmo para criar uma lei chamada Jessica Vitória, para aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que está acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial. Isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor, diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade”, disse Whindersson.

“Eu sei quem é errado: é o topo da pirâmide. É quem lucra com isso. Eu não vou ficar brigando com quem tem que fazer o que mandam. Que essa lei traga uma sanção civil ou criminal para uma pessoa que posta uma conversa sem saber a verdade dos fatos. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide”, acrescentou.

No vídeo, o humorista afirmou que foi procurado por uma pessoa que alegou ter recebido um print de uma suposta troca de mensagens dele com Jéssica.

"Uma página de fofoca, uma outra página de fofoca, mandou mensagem pra mim: 'Olha, tô mandando uns prints de uma conversa sua, mas a gente não vai postar, porque não parece ser você nas conversas. Você quer que eu mande pra você?'. Eu falei: 'Mande, mas quem é a pessoa?' [e falaram]: 'É a Jéssica'. A Jéssica, como se eu conhecesse alguma Jéssica. Então, eu já sabia que não era eu", falou Whindersson.

Em seguida, o youtuber afirmou que o homem informou que não iria postar os supostos prints. "Fui dormir e quando eu acordei, já tinham postado numa página. Eu tava fora do país, tava de férias, e de primeira impressão, o que eu pensei? Sempre acontece isso comigo, as pessoas sempre detonam a menina. Então, o que eu faço pra minimizar? Eu não falo nada, porque eu conheço como são as pessoas. Muitas delas são cruéis", completou.

Em seguida, Whindersson afirmou que não chegou a falar antes sobre o tema por já ter sofrido ataques de ódio na internet sobre relacionamentos e a perda do seu filho.

"Não conhecia a Jéssica, não sabia quem ela era, nunca tinha visto ela na minha vida. Não sabia se ela tava participando ou não, mas também não acusei. Então, quando eu vi a notícia, já voltei e disse que não conhecia ela, que essa era uma conversa fake, já pra desmentir e deixei quieto, porque eu deixo tudo quieto. Prefiro ser o cara que não defendeu na hora que eu tinha que defender"

Ele também lamentou a morte e enviou apoio à mãe de Jéssica, que chegou a publicar um vídeo pedindo para os falsos prints serem apagados.

"Sinto muito, demais mesmo, pela senhora ter que passar uma coisa que eu passei por poucas horas com o meu filho. Sei que eu não posso dizer, eu sei que eu não posso nem misturar o tamanho disso, mas se eu puder de alguma forma ajudar, se eu puder de alguma forma fazer com que essa dor diminua, eu tô aqui pra qualquer coisa"

O humorista também criticou a página Choquei pela exposição do caso sem a correta apuração. "Administrador da Choquei, eu já vi muita gente botando no Twitter a foto dele e dizendo 'ó, essa aqui é a foto do cara'. Isso pode gerar, às vezes, um ataque no meio da rua. Alguém fazer alguma coisa fisicamente com esse cara e a gente não quer mais vítimas aqui, a gente não queria nenhuma vítima", falou, ao defender que não haja uma onda de ódio contra o perfil e o seu criador.

Por fim, Whindersson garantiu estar comprometido com a apuração da polícia sobre a morte da jovem. "Tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. A não ser que seja uma exposição de crime para denunciar alguma coisa, eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas. Por isso, é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar, porque isso pode ser danoso", acrescentou.

Em comunicado postado em seus perfis, a Choquei alegou que "não cometeu nenhua irregularidade. "Todas as publicações foram feitas com base em dados disponíveis no momento e em estrito cumprimento das atividades habituais decorrentes do exercício do direito à informação", diz a página, sem especificar quais são os critérios das "atividades habituais", disse o texto assinado pela advogada Adélia Soares.

