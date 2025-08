A- A+

celebridades Whindersson Nunes conta que descobriu o diagnóstico de super dotação na clínica de reabilitação O humorista foi internado para lidar com o vício em álcool

Neste domingo (3), o humorista e youtuber Whindersson Nunes foi ao "Fantástico" e revelou que se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação no interior do estado de São Paulo para tratar sua saúde mental e dependência do álcool, onde ficou até março de 2025.

No programa da TV Globo, Whindersson também contou que um dos exames apontou que ele tinha "altas habilidades" ou "superdotação". O diagnóstico mostrou um QI (coeficiente de inteligência) acima da média e os resultados não surpreenderam o artista.

"É uma questão de auto conhecimento. O que eu posso fazer? É estar preparado para esses períodos [de depressão] e não chegar lá e não deixar esses pensamentos e melancolia me abraçar", explica na entrevista.

O comediante diz que continua o acompanhamento com um psiquiatra, bebe menos e passa menos tempo no celular.

Veja também