FAMOSOS Whindersson Nunes diz que partiu dele a decisão de terminar com Luísa Sonza e revela o motivo Humorista foi uma das participações do documentário "Se eu Fosse Luísa Sonza", da Netflix

Estreou nesta quarta-feira (13), na Netflix, a série documental “Se eu Fosse Luísa Sonza”. Um dos destaques da produção é a participação de Whindersson Nunes, ex-marido da cantora, que revelou detalhes sobre a separação.

O humorista contou em um dos episódios que, ao contrário do que foi especulado na época, partiu dele o pedido de divórcio. De acordo com o piauiense, os dois começaram a se distanciar após o retorno dele de uma turnê internacional por Moçambique.

Nunes passou a usar drogas e a preferir ficar com os amigos. "Eu usava droga porque queria mesmo. Era aquela ilusão de ser divertido, de que não ia lembrar. Só queria que os dias passassem. Estava meio perdido", confessou.



Mesmo juntos, a relação entre os dois estava diferente. Por isso, o humorista resolveu colocar um fim no casamento. "A gente já não conversava, não tinha mais aquela vontade. Dois primos que se reúnem no Natal. A gente dormia junto, tinha tudo que um casal fazia, menos o amor do casal", revelou.

Luísa destacou que o período para os dois e que ambos já não eram os mesmos. "Esqueci dos meus problemas para prestar atenção nos dele. Só que talvez ele nem saiba disso, porque eu tinha 19 anos. E eu acho que tentando salvar o outro, você só piora, porque você não está se salvando. Eu também estava com a cabeça totalmente ferrada, não estava legal. Mas eu não era a prioridade", contou.

Apesar da separação, a cantora disse que “amou” o seu casamento com o humorista, culpando a pressão do “haters” pelo término. “A gente tinha uma vida exposta, mas era ótima”, garantiu. “Se o povo não tivesse infernizado tanto a nossa vida, a gente estaria junto até hoje”, declarou.

Luisa e Whindersson se casaram em 2018 e se separaram em 2020. No mesmo ano, a cantora assumiu um namoro com o cantor Vitão, o que alimentou rumores de uma suposta traição. Em maio de 2021, o humorista desmentiu que houve traição.



