Whindersson Nunes fala de abusos na infância, traumas e saúde mental

A- A+

Whindersson Nunes nunca escondeu que enfrenta, desde muito novo, doenças relativas à saúde mental.

O humorista e influenciador digital de 30 anos — que, na noite da última quinta-feira (20), se internou numa clínica psiquiátrica — sempre fez questão de compartilhar as próprias vivências com quem passa pelo mesmo problema, como ele já relatou.

O piauiense considera que alguns traumas do passado acabam ressoando no presente e despertando crises, como detalhou em entrevistas recentes acerca do tema.

Em maio de 2024, o artista falou nas redes sociais que já foi acometido por uma forte crise depressiva no palco, durante um show de humor.

"Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje, mas aprendi mais uma. Quando for fazer algo, faça por que quer, não por que está com raiva", afirmou, na ocasião. Também no último ano, ele revelou que foi vítima de abuso na infância, aos 6 anos de idade.

Foi uma depressão profunda, aliás, que levou o youtuber a vestir, com vigor, as luvas de boxe — e nunca mais largá-las.

Em 2019, após uma crise intensa, ele percebeu como o esporte era o principal antídoto contra a doença.

"O boxe salvou minha vida. Tenho depressão, e isso é uma coisa que vai e volta. O boxe fez com que eu me controlasse mentalmente. É um jogo de xadrez: preciso estar mentalmente regulado para chegar ao ringue", ele explicou a Marcelo Tas, no programa "Provocações", da TV Brasil.

O esporte o ajudou no enfrentamento do luto pela morte de dois filhos natimortos — em 2021, João Miguel, fruto do antigo relacionamento com Maria Lina, nasceu prematuro de 22 semanas; em 2023, ele passou pela mesma experiência, como contou à época, por meio das redes sociais.

Ao Globo, em entrevista concedida em 2022, o influenciador digital detalhou o processo de tratamento frequente contra a depressão:

"Ser uma pessoa pública e ter muitas turbulências ao redor atrapalha um pouco. Então, ficar na minha e planejar as coisas me deixa mais confortável" comentou.

"A própria luta (de boxe) é um foco, dá possibilidade de viver melhor"

As "turbulências" a que ele cita são as constantes polêmicas em que seu nome é envolvido na internet.

O humorista já foi alvo de críticas por posturas controversas — como a vez em que fingiu fazer tradução por linguagem de sinais num programa de TV ao vivo e a outra ocasião em que tentou defender Neymar na questão acerca da PEC das Praias.

Veja também