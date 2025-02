Whindersson Nunes se interna em clínica psiquiátrica

A- A+

Whindersson Nunes está internado em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. A informação foi revelada pela empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do humorista. Segundo o comunicado, o artista está cuidando de sua saúde mental e a decisão partiu dele, que preferiu ter acompanhamento médico especializado.

A nota reitera que Whindersson está bem e feliz, e deseja voltar em breve para os palcos: "Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama", diz parte da nota.





Desabafo sobre depressão

Em maio do ano passado, o humorista Whindersson Nunes desabafou em suas redes sociais sobre a depressão, dizendo que se sentiu mal no palco, fazendo shows, devido à doença.

“Primeira vez que a depressão fez eu não me sentir bem com um microfone na mão foi hoje, mas aprendi mais uma. Quando for fazer algo, faça por que quer, não por que está com raiva”, escreveu.

Em 2023, durante uma entrevista a Marcelo Tas, Whindersson disse que o esporte o ajudou a controlar a depressão: “Ela é vai e volta. Você está bem durante muito tempo, depois vem um negócio que você não sabe o que está acontecendo. O boxe me controlava mentalmente.

Inicialmente a nota foi publicada pelo site Hugo Gloss e compartilhada no perfil oficial do humorista.

