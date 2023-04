Whindersson Nunes volta ao ringue em torneio entre celebridades

A- A+

Whindersson Nunes vai voltar aos ringues. Pouco mais de um ano depois de sua luta com Popó, que aconteceu em Balneário Camboriú, num esquema que mistura entretenimento e esporte, com shows e combates no ringue, Whindersson subirá no dia 22 na Ovo Arena em Londres.

O influenciador é uma das oito celebridades postulantes ao prêmio de cerca de 200 mil dólares do torneio masculino de boxe High Stake, promovido pela Kingpyn Boxing. Na primeira luta, válida pelas quartas de final, o brasileiro enfrenta o rapper polonês Filip "Filipek" Marcinek, que é o competidor mais experiente do torneio, tendo feito quatro lutas de MMA (duas vitórias e duas derrotas) e duas de kickboxing (uma vitória e uma derrota).

Whindersson, por outro lado, é o menos experiente, com uma luta de boxe amador (vitória, em 2019) e a superluta contra o tetracampeão mundial "Popó", em janeiro de 2022, que terminou em empate, porém o atleta quase levou o influencer ao chão no sexto round.

Os vencedores da primeira edição avançam à semifinal, prevista para acontecer em 3 de junho, em Dublin, Irlanda. Os derrotados também retornam ao card, se enfrentando entre si, mas sem valer pelo torneio. A grande final está programada para o dia 5 de agosto, na O2 Arena, novamente em Londres.

Veja também

CELEBRIDADES Pedro Pascal, Salman Rushdie e outros artistas aparecem em lista de pessoas mais influentes em 2023