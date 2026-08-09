Whitney Houston ganha Barbie no dia em que faria 63 anos; boneca recria look de clipe icônico
Primeira Barbie oficial inspirada na cantora reproduz o visual usado em 'I wanna dance with somebody', hit de 1987
Whitney Houston virou Barbie. A primeira boneca oficial inspirada na cantora chega às lojas neste domingo (9), justamente na data em que ela completaria 63 anos. O modelo da linha Barbie Signature recria o visual usado por Whitney no videoclipe de “I wanna dance with somebody (who loves me)”, um dos maiores sucessos de sua carreira.
A boneca usa uma versão em miniatura do vestido roxo de alças usado pela cantora no clipe, além de brincos coloridos, maquiagem marcante e o cabelo volumoso característico de Whitney nos anos 1980. O conjunto inclui ainda um pedestal com microfone, reproduzindo a estética de uma das fases mais emblemáticas da artista.
O projeto foi desenvolvido pela Mattel em parceria com Pat Houston, cunhada de Whitney e responsável pelo espólio da cantora. Segundo ela, a ideia de criar uma Barbie inspirada em Whitney começou a ser discutida há mais de 20 anos, quando a própria artista ainda estava viva.
Na época, Whitney teria demonstrado interesse em uma boneca relacionada ao filme "O guarda-costas" ("The bodyguard"), de 1992, e à trilha sonora que se tornou um dos maiores sucessos de sua carreira. O projeto, no entanto, não avançou.
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Agora, a escolha recaiu sobre “I wanna dance with somebody”, lançado em 1987. Para Pat Houston, a música era uma escolha natural para representar a cantora, tanto pela importância na carreira de Whitney quanto pela relação afetiva que o público mantém com a canção.
“É um sonho que se torna realidade”, disse Pat Houston sobre o lançamento. Ela contou que acompanhou de perto o processo de criação da boneca e destacou o cuidado da equipe da Mattel com detalhes como os brincos, o cabelo, a cor do vestido e os sapatos.
A Barbie faz parte de uma série de homenagens a Whitney Houston em 2026, ano que marca quatro décadas do início da carreira da cantora. Ela também recebeu postumamente o Lifetime Achievement Award da Recording Academy e será homenageada pelo New Jersey Hall of Fame.
A cantora morreu em 2012, aos 48 anos. Dona de uma das vozes mais reconhecidas da música pop, Whitney acumulou 11 músicas no topo da Billboard Hot 100. Entre elas estão “I wanna dance with somebody (who loves me)”, “How will I know”, “Greatest love of all” e “I will always love you”.
Quanto custa a Barbie de Whitney Houston?
A boneca é voltada para colecionadores e começou a ser vendida neste domingo nos Estados Unidos. Está disponível em lojas como Target, Amazon e Walmart, além da loja oficial da Mattel. O preço encontrado para o modelo fica na faixa de US$ 60 (cerca de R$ 305).
A chegada da Barbie acontece em meio a uma série de lançamentos que mantêm a imagem de Whitney presente na cultura pop. Além da boneca, um novo álbum, "WH1TNEY", reúne os 11 singles da cantora que chegaram ao primeiro lugar da Billboard Hot 100.