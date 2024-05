Whoopi Goldberg se surpreende ao oferecer personagem em novo filme ao Papa Francisco

A- A+

Whoopi Goldberg demonstrou grande versatilidade ao longo de sua carreira e possui sucessos cinematográficos de todos os gêneros, mas com certeza para muitos a freira cantora “improvisada” da saga "Mudança de Hábito" é sua personagem mais lembrada.

Há décadas, a atriz e apresentadora comenta sobre fazer um terceiro filme que dê continuidade à história, mas esta semana ela revelou que sua principal intenção é contar com a participação de um dos homens mais importantes do planeta: Papa Francisco.

A estrela de 68 anos contou a Jimmy Fallon no Tonight Show que foi ao ar na quarta-feira (8) como surgiu a proposta e disse: “Sinto que tenho que lhe agradecer. Por cerca de dez anos tentei conhecê-lo. Toda vez que aquela reunião estava para acontecer, alguma coisa acontecia e ela acabava sendo cancelada.” A viagem de Goldberg ao Vaticano finalmente aconteceu em dezembro de 2023. E mesmo que não fosse sua intenção que isso se tornasse público, não houve opção, porque sua ausência no programa The View despertou especulações e ela mesma teve que se assumir para esclarecer que foi em Roma.

Whoopi Goldberg presenteia Papa Francisco com produtos de 'Mudança de hábito' (Foto: ABC/: Reprodução)

O diálogo entre o líder da Igreja Católica e a estrela de Hollywood parece ter sido bastante descontraído. Conforme ela revelou, enquanto elogiava seu trabalho, Whoopi aproveitou para lhe oferecer uma participação no terceiro filme da saga: “Eu disse: ‘Sabe, estamos tentando ajudar a trazer as irmãs para o século XXI", e eu classifiquei o projeto como algo bobo, mas ele me impediu.

"Uma das melhores coisas que você pode fazer pelas pessoas é ajudá-las, animá-las e fazê-las rir", respondeu ele.

Quando Fallon perguntou sobre a possível participação especial do Papa Francisco no terceiro filme da série, Goldberg não mediu palavras: “Eu lhe ofereci para fazer isso e ele disse que tudo depende de qual é sua agenda no momento”.

Em seguida, a atriz deu sua opinião sobre o líder religioso. "Eu gosto. Eu sei que tem gente que se incomoda com isso, porque diz algumas coisas que alguns não consideram corretas, mas eu considero. Ele é o Papa. E ele nos diz: 'Damos as boas-vindas a todos. Queremos que todos estejam na nossa festa. Não vamos julgar você. Somente Deus julga você.” Ela então revelou que Francisco “parece ser um pouco fã” de seu papel como cantora que virou freira.

Em setembro de 2022, o produtor Tyler Perry revelou no The View que já tinha um roteiro sólido para "Mudança de Hábito 3", mas estava frustrado com o lento processo de execução do filme no clima pós-pandemia “Eu adoraria a ideia que poderíamos fazer isso é uma realidade, mas o sistema de Hollywood se move um pouco mais devagar do que eu gostaria”, disse ele. “Temos um bom roteiro. Começamos muito bem. Estamos apenas tentando fazer com que todos se movam na direção certa para que tudo funcione”, acrescentou.

"Mudança de Hábito" conta a história de Deloris (Goldberg), uma cantora que é contratada por seu amante casado, Vince LaRocca (Harvey Keitel), para cantar no salão de seu cassino. Lá ela descobre que o homem é, na verdade, um gângster quando o vê assassinando um de seus funcionários. Diante dessa situação, a mulher decide procurar a polícia e conhece o tenente Eddie Souther (Bill Nunn), que traça um plano para mantê-la segura até o julgamento.

O destino de Deloris é o convento de Santa Catarina, localizado em um bairro difícil de São Francisco. A madre superiora do convento (Maggie Smith) concorda relutantemente em deixar a mulher se passar por freira e prevê que sua estadia não será fácil. Não está errado. Graças ao seu talento, Deloris começa a se destacar no coro paroquial e em pouco tempo começa a mudar os costumes dentro do claustro.

