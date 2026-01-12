A- A+

Teatro Wicked: espetáculo inspirado no musical da Broadway se apresenta no Recife Produção que conta a história de Elphaba e Glinda será apresentada no Teatro de Santa Isabel

A história que conquistou fãs no mundo inteiro promete atrair grande público ao Teatro de Santa Isabel, no Recife, nos dias 13 e 14 de janeiro. Inspirada no musical da Broadway, a peça “Wicked – As Bruxas de Oz” integra a programação do Janeiro de Grandes Espetáculos, oferecendo ao espectador mais uma grande produção.







Com canções interpretadas ao vivo, o elenco reúne mais de 35 jovens artistas, entre eles Igor Valença (ex-The Voice Kids), Lipe Brandão, Betina Monteiro, Bruna Rh, Clara Moura e Belinha Mendes, além dos integrantes da L.A. Espaço Artístico e Cultural.

O espetáculo tem direção geral e teatral, além da adaptação, assinadas por Luciana Alves, e coreografias de Patrícia Macêdo e Ryan Franco. A encenação se passa no universo fantasioso de O Mágico de Oz e apresenta a história não contada da Bruxa Boa e da Bruxa Má do Oeste.

Enredo

A trama acompanha os dilemas da jovem Elphaba, incompreendida por todos por causa de sua pele verde. Ao descobrir seus poderes mágicos, ela conhece a extrovertida Glinda, uma garota popular e ambiciosa, inicialmente preocupada apenas em garantir seus privilégios, ainda distante do autoconhecimento.

A relação entre as duas ganha força ao longo da narrativa, evidenciando suas profundas diferenças, como o desejo de Glinda por popularidade e poder e a determinação de Elphaba em permanecer fiel a si mesma. Entre os momentos mais aguardados do espetáculo está a cena do voo de Elphaba, que promete emocionar o público.

Wicked

Janeiro de Grandes Espetáculos

Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Santo Antônio, Recife-PE)

Classificação: 12 anos

Ingresso: R$: 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 50 + 1kg de alimento, pelo Sympla e na bilheteria 1h antes de cada espetáculo (caso não esgote antecipadamente)



*Com informações da assessoria de imprensa

