cinema "Wicked Parte 2" arrecada US$ 226 milhões em bilheteria mundial no fim de semana de estreia Só na América do Norte, foram US$ 150 milhões e o filme se tornou a adaptação de musical da Broadway com melhor estreia nos Estados Unidos

Elphaba e Glinda podem comemorar. "Wicked Parte 2" quebrou recordes em seu fim de semana de estreia nos cinemas. Foram arrecadas US$ 150 milhões só na América do Norte e US$ 226 milhões globalmente., o que faz do filme dirigido por Jon M.

Chu a maior estreia de uma adaptação de musical da Broadway nos cinemas e terceira maior estreia de musical nos Estados Unidos.

A continuação do filme sobre a história das bruxas do universo de Oz Glinda (a Bruxa Boa, interpretada por Ariana Grande) e Elphaba (Bruxa Má do Oeste, vivida por Cynthia Erivo) superou o primeiro longa, do ano passado, que arrecadou (US$ 112,5 milhões).

Considerando apenas o mercado dos Estados Unidos, só dois outros musicais tiveram estreias melhores do que "Wicked Parte 2": "O rei leão", de 2019, e "A bela e a fera", 2017. Se o viés for global, a estreia de "Wicked Parte 2" é a quinta melhor da história dos musicais nos cinemas, perdendo apenas para "O rei leão" (2019), "Moana 2", "Frozen 2" e "A bela e a fera" (2017).

Segundo a The Hollywood Reporter, o filme foi o empurrão que o mercado norte-americano precisava neste ano, uma vez que a maioria dos lançamentos foram voltados ao público masculino, o que lebvou a pior queda de bilheteria em décadas. "O desempenho melhor do que o esperado comprova o poder de compra de meninas e mulheres; quase 70% do público era feminino", escreveu a revista.

