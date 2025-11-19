A- A+

CINEMA "Wicked: Parte II" chega aos cinemas com sessões antecipadas nesta quarta-feira (19) Capítulo final do musical traz Cynthia Erivo e Ariana Grande de volta aos papéis de Elphaba e Glinda

Cynthia Erivo e Ariana Grande estão de volta às telas de cinema como Elphaba e Glinda. As personagens estrelam “Wicked: Parte II”, capítulo final da história não contada das bruxas de Oz, com sessões de pré-estreia em todo o Brasil nesta quarta-feira (19).

Jon M. Chu dirige a continuação do filme lançado no ano passado, mantendo praticamente o mesmo elenco da produção anterior. Além das protagonistas, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Marissa Bode e Ethan Slater também retomam seus papéis nesta sequência.

Sucesso de público, a primeira parte alcançou mais de 750 milhões de dólares em bilheteria global. A produção também foi destaque nas premiações, recebendo 10 indicações ao Oscar (incluindo Melhor Filme), conquistando as categorias de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção.

Os dois longas-metragens adaptam para o audiovisual o famoso musical da Broadway de mesmo nome. Em entrevistas, Chu explicou que a decisão de dividir a trama em duas partes surgiu da necessidade de aprofundar a história e o desenvolvimento dos personagens.

“Wicked” estreou nos palcos em 2003, levando ao teatro o romance homônimo escrito por Gregory Maguire e publicado originalmente em 1995. O enredo reinterpreta o clássico infantil “O Mágico de Oz”, trazendo uma perspectiva diferente sobre seus personagens principais.

O espectador acompanhou, no primeiro filme, a rixa entre Elphaba e Glinda se transformar em amizade. As duas começam o capítulo final separadas uma da outra, lidando com as escolhas que fizeram ao descobrirem que O Mágico não passa de um impostor.

Elphaba precisa viver escondida na floresta, demonizada pela população como a Bruxa Má do Oeste. Já Glinda leva uma vida de glamour no palácio da Cidade das Esmeraldas, sendo vista como um símbolo de bondade por todos no reino. Elphaba segue tentando expor toda a verdade sobre o tirano de Oz, enquanto sua amiga é usada para fazer o povo acreditar que tudo está bem sob o governo do Mágico.

Glinda está de casamento marcado com o Príncipe Fiyero. Mesmo tendo tudo o que sempre sonhou, ela não se sente completamente realizada longe de sua amiga. A inesperada chegada de uma garota em Oz mexe com a vida de todos, colocando em risco a segurança de Nessarose, irmã de Elphaba. As duas amigas precisarão dar as mãos pela última vez, tentando enxergar de verdade uma à outra.

Chu já havia avisado em entrevistas que a esperada aparição de Dorothy, vivida por Bethany Weaver, seria rápida e discreta, para que o foco da história se mantenha nas duas bruxas. A continuação promete ainda explicar a origem de personagens famosos de “O Mágico de Oz”, como o Leão Covarde, o Homem de Lata e o Espantalho.

O segundo filme traz canções já conhecidas pelos fãs do musical, como “For Good” e “No Good Deed”. A trilha inclui ainda duas inéditas, “No Place Like Home” e “The Girl in the Bubble”, talvez como uma tentativa de conquistar uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original - algo que não foi possível com o longa anterior, mesmo com as celebradas interpretações de Erivo e Grande.

Veja também