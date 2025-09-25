"Wicked: Parte II", "O agente secreto" e "Avatar: Fogo e cinzas": veja lançamentos do fim de 2025
Ano entra em sua reta final
Setembro chegando ao fim e os primeiros panetones já começam a aparecer nas prateleiras dos mercados. É a dica para entender que o ano está em sua reta final. 2025 contou com sucessos nas bilheterias de filmes como "Lilo & Stitch", "Um filme Minecraft", "Jurassic World: Recomeço" e "Superman".
E o ano não parou por aí... Aproveitamos para destacar os próximos grandes lançamentos deste final de ano:
'Uma batalha após a outra' (25/9)
Filme de Paul Thomas Anderson, cineasta cultuado pelos trabalhos em "Sangue Negro", "Magnólia", dentre outros. Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Reginal Hall e Teyana Taylor estrelam a trama que satiriza o autoritarismo americano.
'Coração de lutador — The smashing machine' (02/10)
Drama estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt que é uma das apostas para o Oscar 2026. No longa, o astro popularmente conhecido como The Rock dá vida ao lutador Mark Kerr, lenda do UFC. A trama acompanha o sucesso do atleta no mundo das lutas, mas também explora a trajetória marcada por batalhas pessoais profundas.
'Depois da caçada' (09/10)
Novo filme do italiano Luca Guadagnino. No novo filme, Julia Roberts vive uma professora universitária de uma instituição de ensino de elite nos EUA que se vê diante de uma encruzilhada pessoal e profissional. Uma de suas melhores alunas, vivida por Ayo Edebiri, acusa um outro professor de assédio sexual.
'Frankenstein' (23/10)
Clássico de Mary Shelley agora adaptado por Guillermo del Toro. A história é centrada em Victor Frankenstein, um cientista brilhante e egocêntrico, que faz um experimento monstruoso de onde sai uma estranha criatura. No papel do criador está Oscar Isaac. Jacob Elordi interpreta a criatura. O elenco tem ainda Mia Goth e Christoph Waltz.
'Springsteen: Salve-me do desconhecido' (30/10)
Jeremy Allen White interpreta 'The Boss' no longa que mostra suas dificuldades para gravar o álbum 'Nebraska', de 1982. O longa é escrito e dirigido por Scott Cooper (“Coração louco”).
'Bugonia' (30/10)
Nova parceria entre o diretor Yorgos Lanthimos e a atriz Emma Stone. O longa acompanha dois jovens obcecados por teorias da conspiração que sequestram a poderosa CEO de uma grande empresa, convencidos de que ela é uma alienígena prestes a destruir o planeta Terra. O elenco conta ainda com Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone.
'O agente secreto' (06/11)
Filme brasileiro escolhido para representar o país no Oscar de melhor longa internacional. A direção é de Kleber Mendonça Filho e o elenco é liderado por Wagner Moura. A dupla foi premiada no Festival de Cannes 2025.
'Silvio Santos vem aí' (20/11)
Cinebiografia do empresário da televisão brasileira estrelada por Leandro Hassum. Com direção de Cris D'Amato e roteiro de Paulo Cursino, o filme retrata os bastidores da TV brasileira nos anos 1980 e relembra a pré-candidatura de Silvio à presidência em 1989. Manu Gavassi interpreta Marília, uma publicitária que investiga o empresário a pedido de adversários políticos, enquanto que Regiane Alves interpreta Íris Abravanel.
'Wicked: Parte II' (20/11)
O longa estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande continua a história da amizade entre Elphaba (Erivo) e Glinda (Grande) após os eventos do primeiro filme, quando Elphaba foge das tropas do Mágico de Oz (Jeff Goldblum) para iniciar sua jornada como a Bruxa Má do Oeste.
'Avatar: Fogo e cinzas' (18/12)
Terceiro longa da saga criada por James Cameron. De volta ao universo de Pandora, o público poderá conferir a nova aventura do agora líder Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), a guerreira Neytiri (Zoe Saldaña) e sua família.
'Anaconda' (25/12)
Estreia de Selton Mello no cinema internacional. No longa, o ator de "O auto da Compadecida" e "Ainda estou aqui" interpreta um especialista em cobras que auxilia os personagens de Jack Black e Paul Rudd a realizar um sonho: filmar um remake de clássico "Anaconda" (1997).