MÚSICA Will Smith anuncia data de lançamento de seu primeiro álbum após hiato de 20 anos Conhecido por produções como 'Um maluco no pedaço' e 'Os bad boys', artista retomou a carreira musical no Rock in Rio, em 2024

O novo álbum de Will Smith, enfim, está chegando. Depois de um hiato de 20 anos, o rapper americano anunciou o lançamento do projeto, com 14 faixas, para o próximo dia 28, por meio de uma publicação no Instagram no fim de semana.

Conhecido por suas atuações em filmes como “Os bad boys” (1995), “MIB: Homens de preto” (1997) e no seriado “ Um maluco no pedaço”, o artista retomou a carreira musical no ano passado, durante sua apresentação no Rock in Rio.

“É oficial! Meu novo álbum, ‘Based on a true story’, sai no dia 28 de março. Duas semanas! Já salva aí na pré-venda. Estou trabalhando nesse projeto há um tempo e estou ansioso para compartilhar com vocês”, disse ele ao anuncia a data do lançamento.

O álbum estará recheado com parcerias entre Smith e artistas como Teyana Taylor e Jac Ross, além de uma colaboração com DJ Jazzy com quem fez sucesso ao formar uma dupla na década de 1980. Em janeiro, o rapper já havia lançado “Beautiful scars”, single que conta com a participação de Big Sean e Obangain.

Vencedor de um Oscar, quatro Grammys, Smith voltou no ano passado com duas músicas, que farão parte de seu novo álbum: “Work of art” (ao lado do filho, Jaden) e “You can make it”. Seu último álbum, antes de ser engolido de vez por Hollywood, foi “Lost and found”, de 2005.

Um dos primeiros astros do rap, na adolescência, quando ainda era o MC Fresh Prince, ao lado de Jazzy Jeff, ele foi descoberto pela TV, onde estrelou a série “Um maluco no pedaço”, que fez sua fama no começo dos anos 1990.

