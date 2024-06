A- A+

SURPRESA Will Smith assiste ''Bad Boys'' nos cinemas e surpreende fãs; veja vídeo O ator compareceu em uma sessão do filme em Baldwin Hills, nos Estados Unidos

O protagonista de ''Bad Boys: Até o Fim'', Will Smith, surpreendeu os fãs ao comparecer em uma sessão do filme em Baldwin Hills, nos Estados Unidos, que estreou mundialmente na quinta-feira, 6 de junho.

De máscara e boné, o ator assistiu ao longa em uma das franquias do Cinemark, nos Estados Unidos, e reagiu junto ao público. Na saída, brincou com alguns espectadores ao perguntar se "aproveitaram a sessão". Ao ser filmado pelos fãs, disse que estava "o tempo todo com eles".

Will recebeu também a resenha dos espectadores: "10 de 10", disse um, brincando. Ele tirou fotos e curtiu com a plateia. O protagonista do Detetive Mike, no quarto longa de Bad Boys, explicou também que possui um ritual de assistir aos seus filmes nos cinemas, geralmente nas matinês dos finais de semana.

