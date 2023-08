A- A+

FAMOSOS Will Smith compartilha obra de artista plástico brasileiro; entenda Fábio Gomes pintou um mural que retrata o rosto do ator e teve seu trabalho divulgado por ele

Will Smith usou as redes sociais, nesta quarta-feira (23), para compartilhar o trabalho de um artista brasileiro. Em sua página no Instagram, o ator norte-americano publicou obras do grafiteiro Fábio Gomes, da cidade de Trindade, em Goiás.

Gomes é conhecido por seus trabalhos que misturam o grafite às folhagens de árvores, estampados em muros da sua região. O artista visual representou o rosto de Smith em um de seus projetos, inspirado no personagem interpretado por ele na icônica série “Um Maluco no Pedaço”, e acabou chamando a atenção do astro.

“Wow!! Fico honrado e sempre impressionado com seu trabalho! Eu amo a beleza que você traz para as ruas de Goiás. E aí Brasil?!”, escreveu o ator em seu perfil, que conta com mais de 64 milhões de seguidores. Além de um vídeo que mostra o brasileiro pintando o mural com o seu rosto, Smith compartilhou fotos de outros trabalhos dele.



Não é a primeira vez que uma obra de Gomes ganha o reconhecimento de uma celebridade internacional. Outros murais de sua autoria já foram divulgados pela atriz Viola Davis e pela mãe da cantora Beyoncé, Tina Knowles.

Veja também

