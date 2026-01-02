Will Smith é processado por violinista por assédio sexual e demissão, diz 'Variety'

A- A+

O ator e cantor Will Smith está sendo processado por um violinista de sua turnê. O músico acusa Smith de assédio sexual, demissão sem justa causa e retaliação, informam a revista Variety e o canal NBCNews. A notícia também foi publicada em outros veículos dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 1.



Os representantes de Smith foram procurados para se manifestar, mas ainda não tinham se pronunciado quando o caso veio a público



Segundo a Variety, que diz ter tido acesso aos termos da acusação apresentada à Justiça na quarta-feira, 31, o violinista Brian King Joseph responsabiliza Smith e a Treyball Studios Management de conduta criminosa. O músico sustenta que o ator adotou "comportamento predatório" e o aliciou para "posterior exploração sexual" durante a turnê "Based on a True Story: 2025"

Na petição inicial, o músico alega que Will Smith o contratou em novembro de 2024 para uma apresentação em San Diego e depois para participar de turnê. Segundo a Variety, "à medida que o relacionamento se estreitava, Smith teria dito a Joseph frases como: "você e eu temos uma conexão tão especial, que eu não tenho com mais ninguém", entre outras expressões semelhantes".



O músico relata que durante viagem a chave de seu quarto no hotel onde a equipe do show estava hospedada desapareceu. Segundo diz, ele teria descoberto que uma pessoa não identificada entrara no quarto deixando objetos como lenços umedecidos, um frasco de medicamento para HIV com o nome de outra pessoa e um bilhete que dizia: "Brian, volto no máximo às 5:30, só nós dois (coração desenhado), Stone F".



O músico alega no processo que o bilhete seria aviso de que a pessoa retornaria para seu quarto para "praticar atos sexuais" com ele.



O violinista disse ter notificado o hotel e relatado o caso para a equipe de Smith. Dias depois, ele foi avisado que estava sendo demitido por ter inventado a história do quarto invadido.

Veja também