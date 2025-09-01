A- A+

JORNAL NACIONAL William Bonner deixa o Jornal Nacional a partir de novembro; César Tralli assume bancada "Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova", disse Bonner, que vai para o Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg

No dia em que o Jornal Nacional, da TV Globo, completa 56 anos, ele mesmo virou notícia: vai ter nome novo na bancada a partir de 3 de novembro. William Bonner está de saída do cargo de apresentador e editor-chefe do telejornal, conforme anuncia no próprio JN na edição desta segunda.

Ele segue para o o Globo Repórter em 2026, ao lado de Sandra Annenberg. César Tralli é o novo parceiro de Renata Vasconcellos, que permanece na apresentação de um principais programas da emissora. Cristiana Souza Cruz, atual editora-adjunta, será a nova editora-chefe. Mudanças também no Jornal Hoje e no Hora Um: Roberto Kovalick substitui Tralli no vespertino e Tiago Scheuer entra no matinal.

—Não estou pronto para me aposentar, só estava precisando mudar de ares e ter uma rotina nova — disse Bonner, num almoço para imprensa na sede da emissora, no Rio, ao lado de Tralli, do diretor de jornalismo da TV Globo, Ricardo Villela, do diretor-executivo de jornalismo, Miguel Athayde, de Renata Vasconcellos, de Sandra Annenberg e de Cristiana Souza Cruz.

Recordista

William Bonner entrou no JN em 1996, ao lado de Lillian Witte Fibe, substituindo Sérgio Chapelin e Cid Moreira. O jornalista é o apresentador com maior tempo no programa, mais até do que o próprio Cid. São 29 anos de um, contra 26 de outro. O paulistano radicado no Rio disse que a decisão de deixar os cargos de apresentador e editor-chefe foi puramente pessoal e começou a ser tomada em 2020, durante a pandemia da Covid-19. Os boatos sobre sua possível saída já corriam desde então.

— William nos procurou há cinco anos, manifestando um desejo de encontrar um outro caminho que desse a ele mais tempo para sua vida pessoal — disse Ricardo Villela. — Entendemos que era um movimento que exigia tempo para preparar um sucessor e entender o melhor lugar no jornalismo da Globo para o William.

O jornalista, que não descarta participar dos debates eleitorais no ano que vem, sabe que a saída do JN vai gerar especulações de todo tipo, mas faz questão de frisar que a família foi o fator determinante para tal decisão. Dois de seus três filhos, fruto do casamento com a jornalista Fátima Bernardes (de 1990 a 2016), moram na França e ele quer ter mais tempo para eles.

— Hoje em dia, a verdade não é mais tão importante, o que importa é a versão — disse Bonner, ciente de que a saída pode ser interpretada de diferentes formas pelo público. — Depois que avisei que gostaria de mudar, a Globo e eu não concordamos de imediato com esse calendário. Eu tinha uma urgência, mas nós entramos num acordo, porque era evidente que uma movimentação dessa natureza deveria ser feita com calma.

Falante e animado, com um farto repertório de piadas durante o almoço, Bonner contou curiosidades do JN (nesses 56 anos, só dois titulares sentaram à esqueda da bancada, ele e Cid) e imitou colegas. Tralli saiu ileso.

— Não vou imitar você, mas sei te imitar — brincou.

Na Globo desde 1993, Tralli já foi repórter em São Paulo, correspondente internacional em Londres e âncora na Globo e GloboNews. Aliás, além do Jornal Hoje, ele deixa também a edição das 18h do canal fechado para se dedicar ao JN. O nome que o substitui vai ser anunciado posteriormente.

— O trabalho de repórter está dentro de mim, adoro apurar notícia — disse Tralli, que pretende continuar a fazer isso no cargo de editor-executivo do jornal noturno, o mesmo que Renata Vasconcellos ocupa hoje.

Renata e Tralli, aliás, vão agora estender uma parceria que já começava a ser construída nos últimos meses. O apresentador do JH já vinha substituindo Bonner quando ele entrava de férias nos últimos anos.

— Fico feliz em receber o Tralli — disse Renata. — Nos momentos em que estivemos juntos, ele sempre se destacou pelo comprometimento e sensibilidade.

O convite

Atualmente morando em São Paulo, Tralli recebeu o convite para sentar na bancada oficialmente há cinco meses. O segredo foi mantido a sete chaves, ele garante. Nem a família — cuja mudança para o Rio ainda está sendo decidida — ficou sabendo.

Casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro, César Tralli é um sucesso nas redes sociais, com mais de quatro milhões de seguidores só no Instagram. O novo cargo não deve mudar sua rotina virtual.

— Mostro mais minha família, coisas pessoais e bastidores do nosso trabalho, mas não falo de notícias — diz o pai da pequena Manuella, de 6 anos. — Comecei a fazer isso de forma natural e vi que teve uma boa aceitação.

O próprio diretor de jornalismo da TV Globo acha benéfico, em tempos de fake news, o tipo de postagens de Tralli em seus perfis.

— Tem gente fazendo de tudo na internet e chama isso de jornalismo. É importante para nós mostrarmos o processo — diz Villela.

Ainda no JN, Villela e a direção de jornalismo fizeram outra mudança: a atual editora-adjunta, Cristiana Souza Cruz, "número dois" do telejornal, será promovida a partir de novembro para o posto de editora-chefe, cargo que também era de Bonner.

— São 29 anos de casa e eu estou envolvida com o Jornal nacional em pelo menos metade desse tempo — diz Cristiana Sousa Cruz, que já trabalhou na produção, edição, escritório de Nova York e foi diretora de programas na GloboNews.

