William Bonner faz laparoscopia para retirar hérnias inguinais; entenda

O jornalista William Bonner compartilhou nas redes sociais que está de repouso se recuperando de uma cirurgia de laparoscopia realizada para retirar hérnias inguinais. O âncora do “Jornal Nacional” afirmou que o procedimento foi feito na sexta-feira, dia 10. Desde então, ele está de licença médica e emendou na folga de Carnaval.

A hérnia inguinal é formada quando os tecidos da parte interior do abdome saem por um ponto fraco da parede muscular na região inguinal (virilha), formando uma tumefação — um aumento de volume, dando aspecto de inchaço.

Pode acontecer de aparecerem hérnias simultaneamente nas duas virilhas, sendo a patologia chamada de hérnia inguinal bilateral.

Uma hérnia inguinal não é perigosa por si só. No entanto, não tratá-la pode causar complicações graves, incluindo risco de morte. Vale lembrar que esta patologia não melhora nem desaparece espontaneamente. Pode acontecer de a hérnia fazer com que o intestino fique preso no escroto, podendo interromper o fornecimento de sangue para o órgão, provocando um estrangulamento dele e a morte do tecido.

Causas

Não existe uma razão específica para o surgimento da hérnia inguinal. Mas, ela normalmente surge por aumento frequente da pressão abdominal – constipação, tosse frequente, levantamento de objetos pesados, gravidez ou obesidade.

O diagnóstico de hérnia inguinal normalmente é feito pelo exame da região abdominal e da virilha. O médico pode solicitar uma ultrassonografia da parede abdominal ou até mesmo uma tomografia de abdome para ajudar a definir o diagnóstico.

Tratamento

O tratamento definitivo da hérnia inguinal é cirúrgico. No caso de Bonner, o procedimento realizado foi uma laparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, feita sob anestesia, na qual é feita uma pequena incisão no abdome.

Por ser uma cirurgia minimamente invasiva, a recuperação é mais rápida que uma operação tradicional.

