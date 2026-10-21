A- A+

CELEBRIDADES William Bonner faz primeira tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos Desenho reproduz uma fotografia dos irmãos saltando juntos em uma piscina; Vinicius, Laura e Beatriz completaram 29 anos nesta quarta-feira (21)

William Bonner revelou nas redes sociais sua estreia no universo das tatuagens. O jornalista escolheu marcar a pele com uma lembrança dos filhos Vinicius, Laura e Beatriz, que completam 29 anos nesta quarta-feira (21). A tattoo retrata a silhueta dos três irmãos no instante em que saltam simultaneamente em uma piscina.

A imagem que inspirou o desenho foi registrada pelo próprio apresentador. Segundo Bonner, a iniciativa partiu de Beatriz, a caçula dos trigêmeos, que também foi a última a fazer a tatuagem. O jornalista decidiu aderir à homenagem e levar para a pele a mesma cena que havia eternizado em fotografia.

"Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", escreveu na legenda da publicação.

O jornalista também compartilhou detalhes da celebração familiar, realizada de acordo com a disponibilidade de cada um, em meio aos compromissos profissionais. "Neste 21 de outubro, nos juntamos como e onde era possível pra celebrar uma bênção que completa 29 anos", relatou.

Na mensagem, Bonner ainda mencionou a necessidade de conciliar o encontro com as obrigações de trabalho e a participação nas eleições. A publicação recebeu comentários carinhosos de seguidores, que elogiaram a escolha do desenho e desejaram felicidades aos aniversariantes.

Veja também