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FAMOSOS William Bonner reencontra Fátima Bernardes e fala sobre divórcio e saída do Jornal Nacional O jornalista participou da nova temporada do podcast Cá Entre Nós, apresentado por Fátima Bernardes e Bia Bonemer

William Bonner, de 62 anos, participou da nova temporada do podcast Cá Entre Nós, apresentado por Fátima Bernardes e Bia Bonemer, e falou sobre o fim do casamento com a jornalista, sua saída do Jornal Nacional e a mudança na relação com o público.

Durante a conversa, Fátima relembrou os comentários que ouviu após o divórcio, anunciado em 2016, depois de 26 anos de casamento. Segundo ela, algumas pessoas lamentavam que a relação dos dois "não tivesse dado certo".

Bonner rejeitou a ideia de que o término representasse um fracasso. "Se nós passamos 26 anos juntos, tivemos três filhos que são pessoas maravilhosas, tivemos harmonia e respeito a vida inteira até o fim do casamento, a forma como nos separamos foi respeitosa como foi. O que é que não deu certo?", indagou.

O jornalista também questionou a expectativa de que um casamento só possa ser considerado bem-sucedido caso dure para sempre. "Então cada um vai ficar afundado em frustrações porque não tem mais os mesmos projetos, porque aquilo não pode acabar nunca?", disse.

Fátima e Bonner foram casados entre 1990 e 2016 e são pais dos trigêmeos Beatriz, Laura e Vinicius. No bate-papo, Bonner avaliou que, dez anos depois da separação, a maneira como a família manteve a convivência pode ter mudado a percepção de quem criticou o término na época.

Bonner também contou que percebeu uma mudança na abordagem do público depois de anunciar, em 1º de setembro de 2025, que deixaria o Jornal Nacional. Segundo ele, durante anos, as manifestações que recebia pessoalmente vinham principalmente de pessoas que não gostavam de seu trabalho.

"Só se manifestava o público que me detesta. Então, esses eram os que chegavam para mim na rua, abordavam, me xingavam das coisas mais incríveis", afirmou.

Após o anúncio da saída, o jornalista passou a receber mais manifestações de carinho. "Eu estou descobrindo agora que não era todo mundo que me odiava. Só que os que me odiavam eram bem vocais", disse.

Bonner afirmou ainda que os anos à frente do telejornal fizeram com que sua imagem pública se confundisse com a própria emissora "Eu acabei me transformando, exatamente por ficar 40 anos fazendo telejornalismo diário, em um avatar. Eu virei um avatar, eu não era mais uma pessoa."

Agora no Globo Repórter, ele disse ter recuperado uma sensação que já não encontrava na rotina do telejornalismo diário: o nervosismo diante de um novo desafio. Bonner comparou a mudança à decisão de Fátima de deixar o Jornal Nacional anos antes.

"Hoje, sair para fazer uma reportagem para o Globo Repórter [é] com borboleta no estômago, com friozinho na barriga", contou.

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