William Bonner reflete em post sobre seu penúltimo dia na bancada do Jornal Nacional; veja
César Tralli assume o comando do Jornal Nacional a partir de segunda-feira (3)
William Bonner já está em clima de despedida do Jornal Nacional. Na noite desta sexta-feira, 31, o jornalista deixa oficialmente a bancada do telejornal da Globo após 29 anos. No Instagram, ele refletiu sobre o momento.
Na quinta-feira, 30, o âncora compartilhou uma foto ao lado de Renata Vasconcellos, sua companheira de bancada, e escreveu: "Meu penúltimo Jornal Nacional como titular e parceiro da Renata Vasconcellos".
Na legenda, Bonner também adiantou a programação para a edição desta sexta: "Receberemos o César Tralli, que ocupará essa minha posição na bancada mais importante do jornalismo brasileiro. Que momento!".
Tralli assume o comando do Jornal Nacional a partir de segunda-feira, 3. A dança das cadeiras entre os âncoras dos telejornais da Globo começou na quinta-feira, 30: o jornalista apresentou pela última vez o Jornal Hoje, que passa a ser comandado por Roberto Kovalick - ele, por sua vez, será substituído por Tiago Scheuer no Hora 1.
Em setembro, quando anunciou sua saída, Bonner disse que os filhos motivaram a decisão e que "a conta não estava fechando".