APRESENTADOR DO JN William Bonner sofre acidente e mostra o braço imobilizado: "Impacto foi forte" Nas redes sociais, ele publicou uma imagem com o braço esquerdo imobilizado e um vídeo explicando como se machucou

O jornalista e apresentador William Bonner, de 61 anos, sofreu um acidente enquanto corria no entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio, no sábado (21).

Nas redes sociais, ele publicou uma imagem com o braço esquerdo imobilizado e um vídeo explicando como se machucou.



"Uma volta inteira (na Lagoa) passa de 8 km. Um exercício bom. Desses oito, corri por dois, coisa que não fazia há muito tempo. Estava todo 'orgulhosão'. 61 anos, correndo 2 km, agora eu vou retomar a minha forma física. Aí, eu tropecei", disse ele.



Bonner explicou que, intuitivamente, usou os braços para se proteger na hora da queda: "A mão direita quebrou um ossinho chamado trapézio e a mão esquerda não quebrou nada, mas o impacto foi muito forte e o tal do vetor de força foi destruir a cabeça do rádio. Fatiou a cabeça do rádio. Como não saiu do lugar, não precisa operar."



O jornalista disse que serão quatro semanas de recuperação. "Tranquilo! Fico sem a mão direita, sem o braço esquerdo e vida que segue", brincou ele. Na noite de sábado, Heraldo Pereira substituiu o apresentador na bancada do Jornal Nacional.

