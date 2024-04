A- A+

FAMÍLIA REAL William e George são flagrados em arquibancada assistindo jogo da Liga Conferência Pai e filho assistiram ao duelo entre o Aston Villa e o Lille, no estádio Villa Park, em Birmingham

O príncipe William, de 41 anos, e o príncipe George, de 10 foram vistos comemorando o gol de abertura do Aston Villa contra o Lille, no Villa Park, na noite de quinta-feira. A dupla foi flagrada na cobertura ao vivo da partida pela TNT Sport, levantando-se e aplaudindo a equipe de Unai Emery, depois que Ollie Watkins colocou os anfitriões em vantagem por 1 a 0 aos 13 minutos.

O príncipe George estava usando um lenço bordô e azul do Aston Villa e sorriu ao ficar ao lado de seu pai. William, que é um ávido torcedor do Aston Villa, virou-se e pareceu dizer algumas palavras ao filho enquanto eles estavam nas arquibancadas. O jogo acabou com uma vitória dos ingleses, o que deixou ainda mais satisfeitos os membros da família real.

Fim do silêncio

William não foi visto publicamente desde o anúncio de Kate Middleton, de 42 anos, que estava nos estágios iniciais do tratamento após um diagnóstico de câncer. A família tem se mantido discreta nas últimas semanas.





O herdeiro do trono britânico quebrou o silêncio nas redes sociais pela primeira vez desde que sua esposa anunciou o tratamento, prestando homenagem à jogadora de futebol Rachel Daly, que anunciou a aposentadoria da seleção nacional de futebol feminino do Reino Unido, conhecida como Lionesses, que significa "leoas" em inglês.

Veja também

MÚSICA Duda Beat: "No terceiro disco, eu sou essa mulher que sai de casa para ver qual é"