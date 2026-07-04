A- A+

FAMOSOS William e Kate se encontraram com Taylor Swift e Travis Kelce antes do casamento, diz revista De acordo com a "People" o encontro foi em Londres

O príncipe William e Kate Middleton se encontraram secretamente com o casal do ano, Taylor Swift e Travis Kelce, antes do casamento deles. O casório no Madison Square Garden, em Nova York, nesta sexta-feira (3), deu o que falar nas redes sociais e, se antes a imprensa internacional especulava se a realeza britânica ia dar as caras por lá, a resposta é não.

De acordo com a revista "People", o encontro secreto entre os casais foi em Londres, em maio. No mesmo mês, durante uma entrevista de rádio, o príncipe William insinuou a possibilidade de comparecer ao casamento da estrela americana.

Em 2013, William e Taylor participaram de um evento beneficente e, desde então, mantêm uma relação de amizade.

Veja também