William Levy, galã de "Café com Aroma de Mulher", é preso nos Estados Unidos por embriaguez

William Levy, astro da novela colombiana “Café com Aroma de Mulher”, foi preso na última segunda-feira (14). O galã de 44 anos de idade foi detido na cidade de Weston, região Metropolitana de Miami, nos Estados Unidos.

Segundo o site TMZ, autoridades locais confirmaram que o ator cubano foi acusado de “embriaguez em público”, causando perturbação e invasão a uma propriedade. Ele compareceu ao tribunal na tarde desta terça-feira (15), onde um juiz lhe concedeu uma fiança de US$ 500.

Os policiais responderam a uma denúncia em um restaurante por volta das 22h10 da segunda-feira. De acordo com os agentes, Levy estaria “altamente embriagado e causando perturbação dentro do restaurante”.



O ator teria ignorado as várias ordens verbais dos policiais de não retornar ao estabelecimento, sendo prontamente preso e autuado.



Levy é conhecido pelo público brasileiro por sua presença em novelas mexicanas exibidas pelo SBT, como “Cuidado com o Anjo” e “Sortilégio”. Em 2021, ele protagonizou o remake de “Café com Aroma de Mulher”, sucesso na Netflix e com previsão de estreia na Band em maio.

