MÚSICA William Shatner, o Capitão Kirk, anuncia álbum de heavy metal com covers de Black Sabbath Aos 94 anos, ator que ficou consagrado na saga 'Jornada nas Estrelas' ainda prepara composições próprias para a nova empreitada

Ao ouvir o nome William Shatner, é provável que logo venha à mente o personagem Capitão James Kirk, da saga espacial de "Jornada nas Estrelas". Hoje, aos 94 anos, o ator se prepara para explorar um novo universo.



O artista anunciou que está trabalhando em seu primeiro álbum de heavy metal. O terreno não é totalmente novo, ao menos não quando se trata de música, uma vez que manteve essa carreira ao mesmo tempo que a do cinema.

Shatner falou um pouco sobre o novo projeto. O álbum contará com covers de nomes de peso reconhecidos não só dentro desse estilo como no mundo da música. Entre as bandas que podem aparecer com faixas no disco estão Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden. O trabalho contará, ainda, com canções inéditas, como destacou a Vice.

— Passei a vida explorando tanto a realidade quanto a ficção — disse Shatner, em uma declaração. — Agora estou entrando no desconhecido mais uma vez com meu novo projeto no heavy metal. Estou fazendo covers de Black Sabbath, Judas Priest e Iron Maiden, além de várias músicas novas escritas pela minha equipe. Todo o projeto está destinado a este ano. Espero que você se junte a mim na exploração.

Esse não será o primeiro contato com o metal. O ator colaborou com o Nuclear Messiah, um supergrupo que reúne nomes como Chris Poland e Marty Friedman, ex-integrantes do Megadeth; Chris Adler, que é ex-Lamb of God; e o baixista do Blue Öyster Cult, Joe Bouchard. Shatner também foi convidado para recitar uma introdução em um disco do grupo, "Black Flame", com lançamento agendado para 24 de abril. Daí veio a inspiração para o álbum, destaca a Rolling Stone Brasil.

— Quando o Nuclear Messiah começou a tocar, algo mudou em mim. Não era apenas uma faixa – era uma passagem. Me fez querer entrar de cabeça, chamar os melhores músicos de metal que pudesse encontrar para criar algo destemido — disse Shatner sobre o projeto, segundo o Blabbermouth.

Ainda de acordo com o ator, seu novo projeto vai contar com 35 ícones do metal. Shatner tem proximidade há anos com grandes artistas, como Ritchie Blackmore (Deep Purple, Rainbow), Edgar Froese (Tangerine Dream), Wayne Kramer (MC5) e Henry Rollins (Black Flag), lembra o Blabbermouth. Um dos mais influentes é Zakk Wylde (Ozzy Osbourne, Black Label Society), que presenteou o ator com uma guitarra.

