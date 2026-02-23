A- A+

Winona Ryder estará na terceira temporada de "Wandinha"; confira outros nomes confirmados no elenco

Winona Ryder se juntará ao elenco de “Wandinha” na terceira temporada da série. O nome da atriz está entre os novos anúncios feitos pela Netflix nesta segunda-feira (23).

De acordo com informações do Deadline, a artista fará uma participação especial, com aparições em vários episódios. A personagem que ela deve interpretar ainda não foi revelada.

A produção marca mais uma parceria de Winona com Tim Burton, diretor e produtor executivo da série. Ela estrelou alguns filmes do cineasta, como “Os Fantasmas se Divertem” e “Edward Mãos de Tesoura”. Em “Os Fantasmas se Divertem 2", contracenou com Jenna Ortega, protagonista de “Wandinha”.



O elenco da série ganha ainda outros nomes: Chris Sarandon (“Um dia de Cão”, “A Hora do Espanto”), Noah Taylor (“Peaky Blinders”, “Game Of Thrones”), Oscar Morgan (“O Cavaleiro dos Sete Reinos”, “Gotham Knights”) e Kennedy Moyer (“Task”, “O Bom Bandido”).

Antes dos novos anúncios, Eva Green já havia sido confirmada na produção. Ela interpretará Ophelia, irmã de Mortícia Addams, vivida por Catherine Zeta-Jones.

Segundo a Netflix, os trabalhos da terceira temporada de “Wandinha” já estão em andamento perto de Dublin, na Irlanda. A data de estreia ainda não foi revelada.



Sobre o que o público pode esperar da trama, os roteiristas e showrunners Alfred Gough e Miles Millar adiantaram, em comunicado oficial: “Nesta temporada, damos as boas-vindas a novos alunos, novos professores e desenterramos alguns segredos da Família Addams há muito apodrecidos. Não digam que não avisamos”.



*Com informações da assessoria de imprensa.

