A- A+

Cinema "Wish: O Poder dos Desejos", nova animação da Disney, ganha primeiro trailer; confira Filme dirigido por Chris Buck e Fawn Veerasunthorn ainda não tem data de estreia revelada

"Wish: O Poder dos Desejos", nova animação da Disney, ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (27). Ainda sem data confirmada, o filme vai estrear diretamente nos cinemas.

O vídeo de divulgação apresenta Asha, uma jovem de 17 anos que está sempre acompanhada por sua cabra de estimação, Valentino. Para salvar sua comunidade, ela enfrenta o poderoso Rei Magnífico, com a ajuda também de Estrela, uma esfera celestial de energia ilimitada que é atraída dos céus pelo desejo da garota.

No trailer, também é possível conferir um trecho da música "The Wish", interpretada por Ariana DeBose. Essa é uma das várias canções compostas por Julia Michaels e Benjamin Rice para o musical.



A trama é ambientada na fictícia Rosas, uma terra fantástica localizada na Península Ibérica. O lugar é conhecido como o reino dos desejos, atraindo pessoas de todos os lugares em busca de um mágico rei que promete realizar - algum dia - seus desejos mais profundos. Somente ele pode decidir quais sonhos se tornarão realidade e quando.

A animação é dirigida por Chris Buck ("Frozen - Uma Aventura Congelante") e Fawn Veerasunthorn ("Raya e o Último Dragão"). Entre as vozes em inglês, estão Ariana DeBose como Asha, Chris Pine como o Rei Magnífico e Alan Tudyk como Valentino.

Veja também

SHOW Projeto Seis e Meia: Xangai comanda cantoria popular em show no Teatro do Parque