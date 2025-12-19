A- A+

CELEBRIDADES Wiz Khalifa é condenado a nove meses de prisão na Romênia por fumar cigarro de maconha no palco Tribunal considerou ato 'ostensivo' e afirmou que rapper incentivou uso de drogas entre jovens durante festival

O rapper americano Wiz Khalifa foi condenado a nove meses de prisão pela Justiça da Romênia após acender e fumar um cigarro de maconha no palco durante um festival de música no país. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Apelação de Constança nesta sexta-feira, que anulou uma punição anterior mais branda e impôs a pena de prisão em caráter definitivo.

O músico, cujo nome verdadeiro é Thomas Cameron Jibril, admitiu ter fumado o cigarro de maconha durante o festival Beach, Please!, realizado em julho do ano passado, na cidade costeira de Costinești. À época, a polícia encontrou cerca de 18 gramas da substância em sua posse, o que levou à acusação por posse de “drogas perigosas” para uso pessoal.

Inicialmente, Khalifa havia sido condenado apenas ao pagamento de uma multa de aproximadamente US$ 829. No entanto, os promotores recorreram da decisão, argumentando que a conduta teve caráter agravado por ter ocorrido diante de uma grande plateia. O recurso foi aceito pelo tribunal.

Na decisão por escrito, os juízes afirmaram que o rapper “possuiu e consumiu, diante de um público numeroso composto majoritariamente por jovens, um cigarro artesanal”, classificando o episódio como um “ato ostensivo”.





Segundo o tribunal, a atitude transmitiu “uma mensagem de normalização de condutas ilegais” e teve potencial de “incentivar o uso de drogas entre jovens”, o que justificaria a pena mais severa. Pela legislação romena, a decisão é final e não cabe novo recurso.

Apesar da condenação, Wiz Khalifa não foi preso. Ele foi julgado à revelia e segue em liberdade nos Estados Unidos, onde se apresentou recentemente ao lado do rapper Gunna, na Califórnia. Especialistas avaliam que a extradição é improvável.

"Considerando a riqueza do réu, suas conexões, a dificuldade de negociação em extradições e o status legal da cannabis nos EUA, é altamente improvável que Wiz Khalifa seja enviado para cumprir pena na Romênia", afirmou à BBC o criminologista romeno Vlad Zaha, embora tenha confirmado que um pedido judicial formal foi encaminhado às autoridades americanas.

