WME Awards: pernambucana Uana é um dos destaques de prêmio voltado para mulheres na música

O WME Awards, prêmio totalmente dedicado às mulheres do universo musical, teve a sua sétima edição realizada na noite desta quinta-feira (14), em São Paulo. Um dos destaques da noite foi a cantora pernambucana Uana, que venceu como Revelação do Ano.

Apresentado por Preta Gil e Larissa Luz, o evento entregou troféus em 17 categorias diferentes. Rita Lee e Dona Onete foram as homenageadas da noite, que contou com apresentações musicais de nomes como Fernanda Abreu, Karol Conká, Carol Biazin e Uana.

O prêmio de melhor cantora foi para Liniker. “Vício Inerente”, de Marina Sena, foi eleito o Álbum do Ano. Já "Numanice #2", de Ludmilla, venceu como Show do Ano.



Luísa Sonza protagonizou um dos momentos da noite que mais repercutiram nas redes sociais. A cantora ganhou a categoria Música Maistream por "Chico", composta para o ex-namorado. No entanto, ao ser chamada para receber o troféu, ela não compareceu ao palco.

“Corri para conseguir receber, mas não deu tempo, foi só isso”, explicou a cantora, posteriormente. A artista abriu a cerimônia de premiação, cantando em homenagem a Rita Lee.



Confira as vencedoras:

Revelação do ano - Uana

Álbum do ano - "Vício Inerente", de Marina Sena

Profissional do ano - Bia Wolf

Música alternativa - "99 Problemas", de Duquesa feat MC Luanna

Música maistrea - "Chico", de Luísa Sonza

Radialist - Sarah Mascarenhas

Instrumentista - Karolzinha Sanfoneira

Videoclipe do ano - "Fé nas Malucas", de Iza e MC Carol

DJ - Afrolai

Produtora musical - Ana Frango Elétrico

Jornalista musical - Kenya Sade

Música latino-americana - "Funk Rave", de Anitta

Compositora - Luedji Luna

Diretora - "Numanice #2 - Tania Artur

Cantora do ano - Liniker

