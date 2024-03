A- A+

Streaming Wonka, Adam Sandler e mais: confira as estreias de março nas plataformas de streaming Programação conta com filme recém-saídos dos cinemas, animações e novas temporadas de séries de sucesso

O mês de março já chegou e traz com ele um novo calendário de estreias no streaming. Títulos recém-saídos dos cinemas, animações, filmes exclusivos para o streaming e novas temporadas de séries de sucesso chegam às plataformas a partir desta sexta-feira (1º).

Na Netflix, um dos destaques é o terceiro e último ano da série sueca "Young Royals". Outra aposta é o filme "O Astronauta", que coloca Adam Sandler, conhecido pelas comédias, em um drama de ficção científica.

"Wonka", que traz Timothée Chalamet no papel do icônico personagem de "A Fantástica Fábrica de Chocolates", estará disponível na Max. A nova plataforma, que substituiu a antiga HBO Max, também lança a minissérie "O Regime", estrelada por Kate Winslet.



Outras produções, como o desfecho da série brasileira "As Five", o remake de "Matador de Aluguel" e a comédia "Ricky Stanicky" também estão na programação do mês. Para quem quer ficar atento às estreias, a Folha de Pernambuco listou os principais lançamentos de março nas plataformas de streaming. Confira:

Netflix

"O Astronauta" - 1° de março

"Magnatas do Crime" - 7 de março

"Donzela" - 8 de março

"Young Royals" (3ª temporada) - 11 de março

"Pedido Irlandês" - 16 de março

"A Batalha dos 100" (2ª temporada) 19 de março

"O Problema dos 3 Corpos" - 21 de março

Max

"O Regime" - 3 de março

"Wonka" - 8 de março

"As Garotas do Ônibus: Jornalistas de Campanha" - 14 de março

Prime Video

"Ricky Stanicky" - 7 de março

"Super Mario Bro.: O Filme" - 8 de março

"Invencível" (Parte 2 da 2ª temporada) - 14 de março

"Matador de Aluguel" - 21 de março

Globoplay

"As Five" (3ª temporada) - 1º de março

"Corpo Dourado" - 11 de março

"Desejos de Mulher" - 11 de março

Disney+/Star+

"Extraordinária" (2ª temporada) - 6 de março

"Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" - 15 de março

"X-Men ´97" - 20 de março

"Quem Fizer Ganha" - 27 de março

Paramount+

"Florescendo" - 1º de março

"Dora - Diga Hello para a Aventura" - 1º de março

"O Retorno dos Thundermans" - 7 de março

"Patrulha Canina - Um Filme Superpoderoso" - 29 de março

Apple TV+

"Napoleão" - 1º de março

"As Aventuras Inventadas de Dick Turpin" - 1º de março

"O Viajante Relutante, com Eugene Levy" (2ª temporada) - 1º de março

"Último Ato" - 15 de março

"Palm Royale" - 20 de março

"Steve! (Martin)" - 29 de março

Mubi

"Priscilla" - 1º de março

"Os Colonos" - 29 de março

Veja também

BBB 24 Pitel afirma que não participaria da Fazenda: "Nem se fosse em outro ano"