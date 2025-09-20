A- A+

LITERATURA Woody Allen chama a cultura do cancelamento de 'idiota': "Estão realmente cometendo um erro" Em seu primeiro romance, diretor discute rejeição em Hollywood por conta das acusações de abuso contra a filha adotiva

O diretor Woody Allen concedeu entrevista ao Wall Street Journal para promover seu primeiro romance, "What's With Baum", em que discutiu sua própria rejeição em Hollywood por conta das acusações de que teria abusado sexualmente de sua filha adotiva, Dylan Farrow.

Allen negou as acusações de que molestou Dylan quando ela tinha 7 anos na casa de sua mãe, Mia Farrow, em Connecticut. Em uma declaração ao Wall Street Journal, Dylan Farrow disse:

"Estou farta da narrativa misógina e anticientífica de que fui treinada ou submetida a lavagem cerebral. Longe disso, esta é uma verdade que relatei quando criança e continuo a relatar consistentemente desde então. Sou uma mulher de 40 anos. Fui abusada sexualmente por Woody Allen."

O diretor, com quem muitos em Hollywood se recusaram a trabalhar, compartilhou seus próprios pensamentos sobre a cultura do cancelamento: 'É simplesmente idiot'a".

'Se um ator diz: ‘Não vou trabalhar com ele’, basicamente, o ator está pensando: ‘Estou fazendo uma coisa boa’, do seu ponto de vista, ‘Estou dando uma contribuição, estou fazendo uma declaração’”, disse Allen. “Mas ele está realmente cometendo um erro. Algum dia ele pode aprender isso.”





Atores como Michael Caine, Drew Barrymore, Colin Firth, Kate Winslet e outros se manifestaram nos últimos anos sobre se recusarem a trabalhar com Allen e se arrependerem de terem trabalhado com ele no passado. Quando questionado sobre pessoas que lhe deram as costas, Allen disse: “Eu não fico bravo”.

“Eu acho que eles teriam mais bom senso ao ler sobre a situação. O que sempre me surpreende é como as pessoas estão prontas e dispostas a aceitar isso. Eu acho que alguém lendo os detalhes pensaria: ‘Isso parece um pouco arriscado para mim’”, acrescentou.

O romance, Allen discute uma série de semelhanças com sua própria vida. De acordo com o Wall Street Journal, o personagem principal é um "jornalista judeu de meia-idade que se tornou um dramaturgo fracassado e depois um romancista mediano chamado Asher Baum'.



O romance apresenta 'um terceiro casamento conturbado, mulheres mais jovens sedutoras e erros que põem fim à carreira".



Além disso, "Connie, a esposa de Baum na história, tem uma semelhança com Farrow, assim como seu relacionamento doentiamente próximo com seu filho Thane, o que ecoa as descrições de Allen sobre os relacionamentos de Farrow com seus filhos Fletcher e Ronan. Assim como o livro de memórias de Allen foi abandonado por sua editora original, Baum também foi abandonado por sua própria editora".

"Há uma série de coisas que aconteceram na minha vida, e eu as incluo em tudo o que estou fazendo", disse Allen.

