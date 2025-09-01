A- A+

CINEMA Woody Allen, que dirigiu Donald Trump nos cinemas, diz que voltaria a trabalhar com ele Presidente americano fez participação na comédia dramática ''Celebridades'' (1998)

Em rara aparição pública, o diretor Woody Allen participou do podcast "Club random", comandado por Bill Maher, e relembrou o trabalho com Donald Trump no cinema. O atual presidente dos Estados Unidos fez uma participação na comédia dramática "Celebridades" (1998).

“Sou uma das poucas pessoas que pode dizer que dirigiu Trump. Foi um prazer trabalhar com ele, é um ótimo ator. Ele era muito educado, acertou em cheio, fez tudo corretamente e tinha um talento especial para o show business. Eu poderia dirigi-lo agora. Se ele me deixasse dirigi-lo agora que é presidente, acho que eu poderia fazer maravilhas”, afirmou o cineasta vencedor do Oscar.

Em "Celebridades", Trump interpreta a si mesmo em um raro momento de humor autodepreciativo. Ele aparece dando uma entrevista a um repórter sugerindo planos para demolir a catedral de St. Patrick, em Nova York, para um novo empreendimento imobiliário.

Apesar do elogios como ator, Allen também revelou no podcast que votou em Kamala Harris na eleição de 2024.

"Discordo de muitas, quase todas, não todas, mas quase todas as suas políticas. Só posso julgar o que sei por tê-lo dirigido em filmes. E ele era agradável de se trabalhar, muito profissional, muito educado com todos", disse.

Allen se revelou surpreso com o interesse de Trump pela política:

"Política não passa de dores de cabeça, decisões críticas e agonia. Era um cara que eu costumava ver nos jogos dos Knicks, e ele gostava de jogar golfe, de ser jurado em concursos de beleza e de fazer coisas prazerosas e relaxantes. Por que alguém iria querer, de repente, ter que lidar com questões políticas, eu não consigo entender."

Veja também