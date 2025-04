Woody Harrelson nega que recusa por papel em 'The White Lotus' tenha sido por cachê

A- A+

O ator Woody Harrelson estava cotado para trabalhar na série "The White Lotus", mas acabou não assinando o contrato. O veterano de 63 anos, indicado três vezes ao Oscar, faria o papel de Frank — o amigo que Rick (Walton Goggins) encontra na Tailândia —, que acabou ficando com Sam Rockwell.

Depois que o cachê do elenco da série foi revelado pelo site The Hollywood Reporter, especulou-se que Harrelson recusou o trabalho por conta da falta de um acordo em torno de sua remuneração.

Ao site The Daily Beast, no entanto, o astro de longas como "Três anúncios para um crime", "Triângulo da tristeza" e "Jogos Vorazes" disse que sua ausência na série se deu por motivos de agenda.

— Eu estava pronto para fazer 'The White Lotus' e estava muito animado — afirmou Harrelson à publicação. — Infelizmente, o cronograma de produção deles mudou e entrou em conflito com as minhas férias de família que já estavam planejadas, me forçando a tomar uma decisão extremamente difícil.

O ator aproveitou para elogiar o trabalho de Rockwell na pele de Frank.

— As coisas devem ser feitas para ser, porque eu não poderia ter feito um trabalho tão fantástico quanto o do Sam, que está arrasando.

Mesmo cachê pra todo o elenco

O site The Hollywood Reporter revelou que o cachê dos atores da série da Max foi cerca de US$ 40 mil (R$ 230 mil) por episódio. Quem apareceu na temporada inteira recebeu em torno de US$ 320 mil (ou R$ 1,8 milhão).

Veja também