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MEMÓRIAS Workshop no Recife abre curso de 'fotografia afetiva' voltado para o Dia dos Namorados Interessados em participar podem se inscrever no Sympla, a partir desta quarta-feira (13)

Para além da memória de um momento entre duas pessoas que se enamoram, um registro fotográfico com a luz ideal, a melhor pose e o ângulo certo, podem incrementar o instante - seja ele em uma viagem, uma data importante ou em qualquer ocasião, cotidiana inclusive.



E foi pensando em eternizar situações, e com foco no Dia dos Namorados, celebrado no próximo 12 de junho, que surgiu o workshop "Entre Olhares e Conexões", voltado para quem deseja utilizar o celular em fotografias afetivas e produção de conteúdo.



Com inscrições abertas a partir desta quarta-feira (13), via Sympla, o curso será realizado no sábado 6 de junho, com aulas ministradas pelos fotógrafos Salatiel Cícero e Lidiane Tavares.







Lidiane, aliás, soma mais de 15 anos de experiência em direção de imagem e fotografias afetivas, e pontua sobre a ideia do curso ter surgido para criar conexão através do registro das imagens.

"Às vezes a pessoa só quer se sentir bem fotografada, valorizada, vista com carinho. A oficina nasce dessa ideia de conexão. Quem sabe, depois da formação, o namorado ou a namorada não resolve surpreender o parceiro (a) com um ensaio fotográfico feito pelo próprio celular?", sugere Lidiane, concluindo que "a fotografia também pode ser uma forma de afeto".

Durante o curso, que tem carga horária de oito horas e concederá certificado, técnicas simples de fotografia mobile, independente da experiência com câmeras, vai nortear os alunos.

Iluminação, composição, enquadramento, poses e narrativa visual, além de material conceitual sobre a fotografia e atividades práticas, entre outros assuntos, integram o conteúdo das aulas, realizadas em dois turnos, manhã e tarde.



SERVIÇO

Workshop de Fotografia, com foco no Dia dos Namorados

Inscrições abertas a partir desta quarta (13) via Sympla

Quando: aulas no sábado, 6 de junho (8h30 às 12h // 13h às 17h30)

Onde: Furdunço Café e Cultura - Rua Gildo Neto, 92, Tamarineira

Valor do curso R$ 150



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