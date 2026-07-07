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Cultura+ Workshop gratuito de sanfona em Camaragibe, João Pessoa e Recife está com inscrições abertas Aulas serão oferecidas pelo sanfoneiro pernambucano Beto Hortis durante o mês de julho

O fole da sanfona vai 'roncar' em teoria e prática em workshops ministrados pelo sanfoneiro e acordeonista Beto Hortis, no decorrer deste mês de julho nas cidades de Recife, Camaragibe e também em João Pessoa, na Paraíba.

Gratuitas, as aulas do projeto "Cantos e Encantos da Sanfona" estão com inscrições abertas e podem ser feitas através do perfil do projeto no Instagram (@encantossanfona).

Os participantes terão carga horária de pelo menos 60 minutos de aula, ocasião em que terão conhecimento sobre o funcionamento do instrumento, além de sua importância para os festejos juninos e para a musicalidade da Região.

O Rei do Baião

Junto às aulas sobre o instrumento, os alunos vão também mergulhar no universo do maior nome da música nordestina, Luiz Gonzaga (1912-1989) - que foi também um exímio sanfoneiro, reverenciado no Brasil e mundo afora.

A trajetória de Seu Luiz também integra a programação das aulas - que contará com intérprete de Libras - assim como de outros nomes que, com a sanfona, fizeram/fazem história. Vale ressaltar que o workshop tem como proposta despertar novos apreciadores do instrumento e, dessa forma, reforçar a sua importância em todo o contexto na música popular brasileira, em especial quando se fala da cultura nordestina. Programação Camaragibe

Quando: Sábado, 11 de julho

Onde: Clube Carnavalesco Urso do Oião



João Pessoa (PB)

Quando: Sábado, 18 de julho

Onde: Associação Cultural Balaio do Nordeste, no bairro do Varadouro



Recife

Quando: Sábado, 25 de julho

Onde: Várzea, Zona Oeste da cidade SERVIÇO

Workhop gratuito de sanfona, ministrada por Beto Hortis

Inscrições gratuitas no Instagram do projeto Encantos Sanfona







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